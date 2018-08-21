到宅診治 阿嬤拔鼻胃管喊吃雞排

2018-08-21

〔記者林惠琴／台北報導〕病人走不出來，醫師到宅醫治！八十三歲的王奶奶，罹患失智症多年，長期臥床產生褥瘡問題，經由居家醫療照護順利改善。七十一歲鄭奶奶，四年前中風長期臥床，仰賴鼻胃管進食，接受居家醫療照護後，去年拔除鼻胃管，可自行進食，甚至喊著要吃雞排。

照顧他們的彰化縣二水鄉衛生所主任陳宏賓表示，二水鄉老年人口高達二十一．九％，針對有鼻胃管等管路更換或其他醫療需求、但不便外出就醫的個案，該所提供居家醫療、照護服務。他利用中午時段帶著訪視包到宅，已服務逾千人。

埔里基督教醫院也投入居家醫療、安寧多年，甚至提供居家安寧時，同步為患者圓夢，包含穿婚紗步入禮堂、回家看田地等，未達成的是患者想出國的夢想。

衛福部健保署居家醫療照護整合計畫兩年前上路，服務人數從七千多人成長到去年超過四萬人。

不過，雖然設備已輕量化，醫師不必再扛一堆重物奔波，但地理環境仍是挑戰。埔基醫院院長蘇世強直言，同樣是居家醫療，都會區一下午可能服務六至七人，偏鄉交通不便，可能只服務兩人，像大埔里地區三千公尺以上高山有九十二座，該院服務五十個案，範圍就長達六百五十公里。

偏鄉醫護所得較低 健保署檢討

院方統計，該院居家醫療出動醫師、護理師每月訪視四十人次，但健保僅給付醫師訪視費，平均月收入五萬多；居家安寧訪視八十一人次，平均月收入也僅十三萬多。蘇世強指出，近年虧損連連，營運靠外界捐款苦撐，希望至少損益兩平。

埔基醫院副院長陳恒順也點出，偏鄉招募醫師十分不易，服務量也較難提升。

健保署長李伯璋說，未來將納入交通或其他影響因素，針對服務較不易抵達的地區可再討論是否調整支付。