長照出院復能 可預支3成給付

2018-08-21

〔記者林惠琴／台北報導〕長照服務給付額度將可預支！衛福部預計近期公告「復能多元服務試辦計畫」銜接長照2.0出院準備，其中出院後六個月長照復能服務額度的三成，可彈性放寬提前使用，且部分負擔可分期繳納，要讓患者把握出院後三個月的「黃金復能期」，並減少經濟負擔。

減輕負擔 銜接長照2.0出院準備

衛福部次長薛瑞元指出，銜接長照2.0出院準備，目前在健保系統有推廣多年的居家醫療服務提供到宅醫療服務，未來長照系統將增加復能計畫，強化訓練個案獨立生活能力。

復能計畫由醫護專業人員評估個案潛能需求，並與照服員、家庭照顧者協助個案生活功能指導訓練，以恢復自主生活功能、預防退化。預計近期公告復能相關計畫，有意承接醫院向各縣市政府提案，經審查通過就可執行。

薛瑞元說明，在長照給付及支付標準中，復能照顧組合包含居家或社區復能照護、營養照護、進食與吞嚥照護、居家環境安全或無障礙空間規劃，每項服務各可給付兩千元至四千五百元不等。

個案彈性放寬 中風患者為大宗

考量出院後三個月為「黃金復能期」，密集復能服務有助未來減少照護需求，因此將放寬個案可彈性將出院後二至六個月可用的照顧及專業服務額度三成，提前至一到三個月使用，以利加強訓練。且為降低民眾經濟壓力，部分負擔可於出院六個月內按比例分期繳納，預估初期可能中風患者為大宗。

舉例來說，若患者被評估為長照需要等級第三級，每月可獲給付額度原約一萬五千元，但在前三個月黃金復能期恐同時需要居家、社區復能照護，及營養照護、進食與吞嚥照護，合計達兩萬兩千元，超出額度費用得自付。若可提前預支總額度三成，就可減輕付費壓力；另民眾部分負擔的十六％，以此案來說約兩、三千元，也可分期六個月繳納。

截至今年六月底，銜接長照2.0出院準備友善醫院獎勵計畫已有一百八十家醫院參與。彰化員林基督教醫院督導長蔡幸說明，以該院為例，會在病人出院前三天完成評估、轉介，讓患者出院後就可快速接軌長照或其他相關服務。