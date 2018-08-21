閒置教室活化 可與社區共榮

2018-08-21

〔記者劉婉君、邱芷柔、林曉雲／綜合報導〕各地方政府陸續展開校園閒置教室活化作業，開放公益單位等申請借用，部分教師及家長憂心外人進入，影響校園安全，但大多能「和平共處」，認為對學生學習、校舍管理等有加乘效果，對社區、社福也有正面的影響。

南市教育局去年中盤點全市八十七所公立國中小學閒置教室，相關資訊公布於「台南市校園空間活化網」上，鼓勵學校本身活化使用，也供ＮＧＯ、社福單位等申請借用。學校可考量使用單位的計畫是否符合學校需求，再送教育局審核。

教育局表示，去年開始接管時，雖然有教師及家長反應較大，但教育局鼓勵各校自行活化，也給學校比較大的彈性空間，因此並沒有學校拒簽或後續反彈情形。

屏東縣教育處代理副處長楊英雪表示，對於校園閒置或餘裕空間，多會與學校充分溝通後盤點，並導入教育、文化、社福等相關課程或團體進駐，已有許多成功活化的例子，對學生、社區彼此都有正面影響。像是屏東市前進國小，學生過去有三百多人，現在人數則不到三分之一，校方釋出空間打造老幼共學環境，提供長輩與學童進行閩南語等多元課程。另竹田國中的照顧服務術科訓練教室，也是利用校園閒置空間，由縣府與介惠基金會聯合辦理，成為照顧服務員的培訓基地。

教育部次長林騰蛟表示，國中小主管機關是地方政府，教育部原則尊重縣市政府的主管權責，但建議多作溝通，建立共識為宜。