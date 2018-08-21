宜蘭縣府接管閒置校舍 興中校長拒簽名

2018-08-21

〔記者江志雄／宜蘭報導〕少子化問題愈來愈嚴重，學生數年年減少，宜蘭縣一百所國中小學同步調查餘裕空間，日前要求興中國中釋出行政大樓二、三樓及涵英樓檔案室被拒。宜蘭縣政府昨啟動接管行動，縣府秘書長邵治綺到校辦理點交會勘，校長李俊緯拒絕簽名，場面尷尬。邵治綺說，不影響後續點交作業。

興中國中四十七年前建校時有十五班規模，現在只剩六班；縣府清查學校教室有三十九間，認定二十四間便足夠使用，打算撥用興中行政大樓二、三樓，移撥給慈心華德福實驗高中使用。

縣府八月起數度發文興中，要求主動釋出空間，否則要把行政大樓二、三樓及涵英樓檔案室的管理機關，逕自變更為宜蘭縣政府，引發校方及學生家長不滿。後來傳出華德福不來了，騰出的餘裕空間改媒介公益使用。

邵治綺昨偕同縣府教育處官員到興中會勘，宜蘭縣教師工會理事長鄭祺怡質疑正當性，大喊：「宜蘭還是民主聖地嗎？」「你們對不起教育！」與在場的縣議員沈德茂發生口角。稍後，邵治綺拿出會勘紀錄請李俊緯簽名，李雙手抱胸、表情嚴肅，拒簽會勘紀錄。邵治綺一行人在校待了二十分鐘就離去，李俊緯面對媒體詢問不發一語。

將提供幼托等公益使用

邵治綺受訪說，興中餘裕空間已在慢慢清理，是好的開始，未來朝提供公益使用，包括公共托嬰中心、幼兒園、長照日照中心等，希望校長和老師好好溝通，按照搬遷計畫逐步執行。

已收回25國中小閒置空間

據統計，宜蘭縣政府已收回五所國中、二十所國小閒置空間，提供社區化、公益化使用；比如中山、凱旋國小設置社區教保資源中心，光復國小與東光國中的輔導諮商中心、成功國小自造中心，都被視為成功案例。

宜蘭大學人文暨管理學院名譽教授張智欽說，少子化衝擊，學校餘裕空間是個大問題，縣府身為地方主管機關責無旁貸，應全面盤點，適度釋出、妥善運用。針對興中國中校舍爭議，應是溝通不良所致，建議雙方坐下來好好談。