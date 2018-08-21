公公併校 教部：有助國際排名

2018-08-21

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕陽明大學重啟合校討論，讓公校合併的公公併議題再度浮上檯面。教育部樂觀其成，且合校計畫所需經費均可向教部申請。但學者點出，合校優劣互見，雖可三到五年內突破既有國際排名，但若因校區行政整合複雜，導致各自運作，加乘效果恐有限。

清華、竹教大合併 獲26億補助

教育部高教司長朱俊彰表示，陽明跟交大、清大的合併事項尚由三校洽談，還未提出正式申請，但教育部樂觀其成。而依法，國立大學合併是可向教育部申請補助，如搬遷、教學大樓、宿舍等工程費等，會合理評估並補助，例如先前清華大學跟新竹教育大學的合併案，教部就補助了廿六億元。

陽、清、交合併 教部樂觀其成

朱俊彰說，公公併目的是整合學校資源提高競爭力，有助提升該校國際地位，並讓合校功能性互補，達「一加一大於二」成效，教部對其補助及招生名額將不刪減。不過，朱俊彰坦言，公公併也面對兩校各自文化不同、校友意見不同等挑戰，系所配置也可能部分重疊等問題。

中興大學特聘教授武東星認為，公公併的優勢是可整合教學資源（如圖儀、軟體授權、師資等），「強強」結合更有機會開創新的學科，三到五年即可突破現有國際排名，進一步吸引更多國際學生來就讀。但缺點是不同校區的行政整合複雜，更可能流於爭取經費「為併而併」，即使併成一個校名，仍不同校區各自運作，使教學、科研創新加乘效果有限。

高教工會：對整體高教幫助有限

高教工會組織部主任林柏儀分析，因政府對國立大學為提供充分的經常性經費，採競爭型經費發放，公校進而思索公公併來擴大經費。但單純來看，大學整併不會創造更多常態性經費來源，兩校人力也不會刪減，可能會因論文合併計算，而使國際排名上升，但對整體高教幫助恐有限。