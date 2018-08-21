陽明大學校長郭旭崧：陽大將推國際學院 爭設中醫系

2018-08-21

記者吳柏軒、林惠琴／專訪

陽明大學鎖定清華大學、交通大學，啟動合校程序；校長郭旭崧指出，學校規模小、校內建物也用了四十多年，經費成長亦跟不上他校。在少子化與高教國際競爭中，雖無近憂，但有遠慮，除了合校，還將設「國際學院」、爭取設中醫系等，將透過每週腦力激盪，規劃陽明邁向未來醫學4.0的時代發展。

郭旭崧指出，陽明沒有立即危機，但確有發展上的遠憂，學校已四十三歲，大部分建物四、五十年以上，再過十年恐需打掉重蓋。然而政府高教經費資助越來越有限，加上陽明雖是醫學大學，但無附設醫院可挹注大筆經費，對比私立的台北醫大經費每年成長七％，陽明每年僅成長一％，必須關注。

郭旭崧表示，成立校務的中長程發展推動小組，目的並非只有合校，目前大致討論出四方向：維持現狀、擴校、與其他單位合作，及與其他學校合校等。比如與台北榮民總醫院深化合作，也是發展目標，他強調：「榮陽團隊的看家本領都還沒使出來！」

學生人數方面，郭旭崧指出，陽明目前僅四千多名學生，規模太小而遭教育部撇除全球型競爭之列，其中研究生比例高，但國際學生數不多，未來除希望透過合校，納入電資、工程領域，幫助醫學生跨域、提升專業知能，更要加強國際化，將推「國際學院」，目標三年內追上他校平均。

郭旭崧也設定目標，欲爭取籌組國內首個國立「中醫系」，豐富醫學養成教育；更看重未來醫學4.0時代，已和交大合作，創設電腦科學及醫學雙學位學程等；他說，長期目標更以美國名校─加州大學舊金山分校（ＵＣＳＦ）為標竿，大步邁向國際頂尖醫學院之路。