到肯亞當志工 男大生染瘧疾病危

2018-08-20

〔記者黃旭磊、林惠琴／綜合報導〕十九歲男大生暑假前往肯亞當志工，疑在當地感染瘧疾，返台至今仍在加護病房治療，尚未脫險。

預防藥物僅吃三分之一

個案居住高雄左營區新上里，六月廿八日至八月三日到肯亞參與國際志工活動。疾管署副署長羅一鈞說明，肯亞除了首都奈洛比外，其他兩千五百公尺以下地區多為瘧疾流行地區；個案使用的預防藥物是四環黴素，照理應在進入高風險地區的前兩天就開始服用，並持續至離開高風險地區後二十八天，但他卻只使用約三分之一藥物就自行停藥，導致預防效果受到影響。

瘧疾病媒蚊為矮小瘧蚊，高市衛生局在個案住家附近可疑範圍施掛七處捕蚊燈，並無發現病媒蚊。

今年境外移入累計2例

瘧疾潛伏期通常介於七至卅天，也可能長達數月、數年。早期症狀類似感冒，若無適當治療，嚴重者可能導致休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變、甚至死亡。

羅一鈞表示，台灣已是瘧疾根除地區，但平均每年仍有約十幾例境外移入病例，近五年感染地以非洲國家居多。今年累計兩例，一例是四十多歲印度籍船員，另一例則是此高雄市個案，感染地分別為印度、肯亞。民眾前往瘧疾流行地區，至少前一個月應先至旅遊醫學門診諮詢，依醫囑服用預防藥物。旅遊期間做好防蚊措施，外出時穿著淺色長袖衣褲、塗抹合格防蚊藥劑。