遴選候選人投書教長：台大校長遴選無效 應重組遴委會

2018-08-20

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選案遭監察院糾正，針對台大校方、教育部等都有相關指正，有台大校長遴選候選人聲請假處分，要求教育部不能在未重啟遴選、遴選爭議未解決前就直接聘任新校長。事實上，監院調查報告中，有校長候選人即指遴選不公，若早知有候選人未揭露兼職、遴委未利益迴避等問題，當時就會要求遴委會處理。

據了解，還有校長候選人寄信給教育部部長信箱，認為台大遴選結果無效，並指校長候選人不須提出抗議、申訴或要求重選等，因教部是唯一有權處理遴選程序是否重大違法的權力機構，但如今人事已非，台大應重組遴委會重辦遴選。

監委調查 3候選人均不知管、蔡關係

據台大校長遴選委員會作業細則第九條，遴選委員「有具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者，候選人得向本會舉其原因及事實，經本會議決後，解除委員職務」。監院報告顯示，候選人Ａ在約談時表示，遴選結束隔幾天後，看到台大教授的文章，才知道管與蔡的關係、嚇了一跳，若早知管、蔡涉及利益迴避問題，當時會去函要求遴委會處理。後續針對此事請教遴委會，得知台大人事室、秘書室等負責聯繫，聽聞是人事室未把管、蔡之資料提供給遴委會，理由是怕「對管不公平」。他認為遴選首重誠信，還是應主動提供。

候選人Ｂ在報告中表示事先完全不知管、蔡的關係，認為「公開揭露」是關鍵，行政單位應適度提出候選人資料給遴委會討論，雖無法律責任，但應有「行政責任」，「管、蔡乃至人事室之中，有一個做到，就不會有今天這些問題」。

報告中也寫到候選人Ｃ事前也不知管、蔡關係，若得知不會採取行動，因候選人屬於被動，「遴委會應處理此事」。

管中閔：壓力再大也不輕言退出

管中閔昨在美國加州聖克拉拉會議中心演講則強調，只要台大校長遴委會沒有放棄，他會堅持下去，「為大學自主和台灣未來教育改革而努力」，壓力再大也不輕言退出。