達文西手術切腫瘤 癌翁重拾旅遊夢

2018-08-19

文／吳其翔

65歲的蔡先生（化名）即將屆齡退休，他已開始安排退休生活，打算像拼圖一樣，一塊一塊玩遍台灣景點，甚至到世界各地旅遊。由於一年多來有頻尿及小便不順的問題，雖有吃藥控制，但為了讓旅遊不要因排尿問題掃興，到醫院檢查並尋求改善，不料竟被發現罹患了攝護腺癌。

蔡先生抽血檢驗PSA（攝護腺特異抗原）和超音波檢查，PSA值高達10.5ng/ml（正常值4ng/ml以下），超音波則發現攝護腺有腫大，經切片化驗，確定是攝護腺癌。

他告訴醫師：「一年前檢驗PSA值才3.9ng/ml，怎麼會數值突然飆高？」眼見退休夢就要實現，沒想到竟然罹癌，讓他的心情盪到谷底。但他不放棄治療，醫師建議他自費接受達文西機械手臂輔助攝護腺切除手術。

手術發現腫瘤並未侵蝕攝護腺包膜，屬於第二期癌，讓他的旅遊美夢又重燃希望。

3D影像視野 保留重要神經

達文西機械手臂透過3D影像視野，可保留重要的神經、血管和組織器官，將手術的風險降低，減少出血量，尿道縫合也很密實，可降低漏尿及縮短術後尿失禁的時間。

攝護腺癌好發於50歲以上男性，一直都是國人男性十大癌症死因之一，男性不能輕忽。

建議男人自50歲起，每年應接受血清PSA測定和直腸攝護腺指檢（DRE）。其中PSA值抽血檢查是攝護腺癌有效篩檢方法之一，但最好要定期檢查。

以蔡先生為例，一年前檢驗時，PSA值還未超過標準值，但只過一年數值就飆高，還好有及時檢查，及早揪出早期癌。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院泌尿科主治醫師）