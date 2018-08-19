天天雞排珍奶 40歲婦罹大腸癌第四期

2018-08-19

記者蔡淑媛／台中報導

台中一名40歲婦人天天吃雞排、喝珍奶，身材瘦小，肚子卻愈來愈大，長達兩個星期沒排便也不在意。今年6月因腹脹難受掛急診，肚子已大得像臨盆，檢查發現罹患大腸癌第四期，腫瘤阻塞腸道，大腸全塞滿大便。

這名婦人掛急診時，護理人員還以為她快要臨盆，問她：「妳是要生了嗎？」婦人不好意思的說，以為肚子變大只是胖了，原本每3、5天排便，最近長達兩個星期沒排便，也沒血便等異狀，直到肚子脹到受不了才就醫。

中山醫學大學附設醫院肝膽消化外科醫師許倍豪指出，這名婦人的腫瘤有10公分大，完全阻塞腸道，導致糞便無法通過，塞滿大腸，使大腸腫成4倍大，再不清除恐會造成感染、腸壞死，甚至引發敗血症，且癌細胞也已蔓延到淋巴結和腹主動脈，病情非常嚴重。

許倍豪先為婦人利用大腸支架撐開腫瘤阻塞處，以利通便，待糞便和腹脹消除後，再進行微創腹腔鏡手術，連同支架切除腫瘤和數10公分的腸道，接著做化療。婦人還詢問何時可以開始吃雞排、喝珍奶，讓他很無言。特別叮嚀婦人要愛惜生命，別再吃高油、高糖的食物。

許倍豪表示，現在飲食西化，飲食高油高鹽高糖，大腸癌年輕化，近一個月已為4名約40歲罹患大腸癌的婦人做手術，提醒民眾注意飲食少油膩和刺激性，排便習慣改變，就要儘早就醫。