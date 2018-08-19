台灣百合深耕日本 成盆節象徵

2018-08-19

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕八月中旬的盂蘭盆節是日本民眾返鄉掃墓的重要節日，關東地區高速公路兩旁隨處可見盛開的白色百合，日本人把這種白色百合視為盆節象徵；但很多人不知道，這些百合是近百年前從台灣引進的「台灣百合」，學名為「Lilium formosanum」，日本稱為「高砂百合」。

長年推動台灣百合復育、希望將它定為台灣國花的「追花人」駱明永說，最早發現台灣百合之美的植物學家，是一八六○年淡水開港後抵台的蘇格蘭植物學家福鈞（Reber Fortune），福鈞也是將兩萬株中國茶苗偷運到印度大吉嶺的歷史名人。

駱明永表示，台灣百合在日治時期被當作庭院植栽或切花帶到日本，日本國立環境研究所公布的「侵入生物資料」也顯示，台灣百合引進日本時間是一九二三到二四年，後來被大量種植於日本高速公路兩側。「台灣百合生命力強韌、熱愛陽光，很能代表台灣人堅毅不拔的精神」。

代表台灣堅毅生命力

駱明永說，今年七月他到日本東京旅行時，在東京鐵塔旁的民宅花圃、六義園以及上野公園等地都發現了台灣百合的芳蹤。事實上，台灣百合不僅在日本遍地開花，也遠征南非及澳洲。

日前書法家陳世憲到日本開書法展，得知駱明永在上野公園發現台灣百合，特別邀請已故台獨黑名單黃永純的女兒到上野「尋花」。畢業於台大法律系的黃永純，六○年代因在日本參加台獨運動，被國民黨政府列為黑名單、無法返鄉，也差點被日本驅逐出境；後來隱姓埋名，靠著在洗衣店工作和口譯為生。家中除了日籍妻子之外，三名兒女均不知父親的經歷，擔任牙醫的二女兒（見圖，記者林翠儀攝）在父親過世後才開始學習中文，並返台尋根。

陳世憲覺得，黃永純的後代就像百年前流傳到日本的台灣百合後代，有強韌的生命力，陳世憲還席地揮毫，以黃、綠兩色寫下了「純」字。