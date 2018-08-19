切除18公分肝腫瘤 九旬嬤拚呷百歲

2018-08-19

〔記者張軒哲／台中報導〕九旬阿嬤林陳爽肝腫瘤達十八公分、有兩片手掌大，醫師評估其心肺功能與生理機能差不多與七十歲相當，於是幫阿嬤手術，切除重達兩公斤的腫瘤，出血與腹水近兩千毫升，阿嬤經過五個月休養，恢復良好。

台中慈濟醫院一般外科主任余政展表示，病患就醫時，肝腫瘤已拖了兩年，腫瘤養到十八公分大，直到吃不下嚥、體力衰弱，家屬才帶來諮詢。余政展評估認為，阿嬤是他同類型疾病病患中最年長的一位，雖然手術困難度很高，但癌細胞沒有擴散，只是沒時間再等，他力勸病人與家屬接受手術。

院方先安排腸胃科醫師評估，再會診腫瘤科，手術過程一次次沙盤推演。余政展評估病人心肺功能及日常活力的生理機能差不多與七十歲相當，手術耐受力不錯；但超巨大腫瘤形成「側枝循環」，供應腫瘤的血管變得很粗，手術切除時須克服血管出血，萬一控制不好，會威脅生命安全。

耗時9小時 腫瘤重兩公斤

醫護團隊經過九小時手術，成功切除重達兩公斤腫瘤，阿嬤出血與腹水將近兩千毫升。阿嬤的兒子林昱廷比著雙手說：「很可怕，腫瘤有兩片手掌大。」

由於考量阿嬤年事已高，後續不進行化療與放療，採藥物控制病情，阿嬤目前能正常行走、對話自然、飲食正常，院方還準備蛋糕慶祝，祝阿嬤長命百歲。