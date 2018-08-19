主體工程再流標 桃機三航廈擬改設計

2018-08-19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園國際機場第三航廈主體工程二度流標，桃機公司上週四召開說明會後，正積極檢討標案。桃機公司副總經理陳福將表示，因第三航廈工程量體太大，廠商建議改採實作數量計價，不要採總價承攬方式；因為總價計算方式下，若實作數量增減未超過契約五％時，契約價金就不予增減，廠商不想承擔這個風險。

13萬花瓣鋁管亮點 本週決定保留與否

至於是否變更設計，將出境大廳天花板上打造十三萬朵花瓣造型鋁管捨棄，需等本週開會檢討後才能決定。

今年七月十九日第三航廈工程第一次開標無人投標，七月三十一日第二次開標也流標。桃機公司表示，因第三航廈工程量體大，總經費近四百億元，若要獨立承攬，國內只有一至兩家業者可承接，目前開放可五家聯合承攬，經市場訪查，有三家具聯合承攬條件。若未來仍無法順利招標，不排除將主體工程拆成兩、三個標案招標，不過目前仍以原設計方式進行。

陳福將表示，上週四召開說明會，有多家廠商參與，技術性意見大多已釐清，廠商最主要建議是更改計價方式。實作數量計價施工過程要很精細，作業也較複雜，不過為了能順利招標出去，也可以考量不同方式。

出境大廳天花板上，原設計亮點是懸吊造型獨特、具減少噪音功能、可反射天窗自然光到建築內部、減少照明用電的十三萬朵花瓣狀鋁管，是否需要變更設計，廠商沒有特別意見。

交通部今年已同意延長第三航廈完工期，從一○九年底改為一一一年底，因一直無法順利招標出去，目前進度稍微落後，原預估最快九月開工，時程也可能再延後。