實地走訪／便利但不夠彈性 應加強宣傳

2018-08-19

〔記者楊綿傑、陳宜加／台北報導〕機捷台北車站A1站預辦登機服務，記者昨天實地走訪觀察，假日一小時內大約有卅人辦理，櫃台人數稀少，也有誤以為所有航空公司都可辦理的旅客敗興而歸。旅遊業者認為這是一項好的服務，但應該加強宣傳。

正準備搭華航返美的邢小姐表示，預辦登機非常方便，這是她第一次使用，但不知道有航空公司限制，還好華航可用；搭乘國泰航空返回香港的旅客李先生，在台北車站僅完成領取登機證手續，行李卻無法先預掛，必須帶到機場，他感到不便，建議應該擴及到各家航空公司。

要搭乘下午五時班機往香港度假的林小姐，下午二時十分抵達，不符合班機起飛三小時前要辦理完畢規定，無法使用預辦登機。她抱怨，時間規定不夠彈性。

五福旅行社副總經理蔡孟宗認為，預辦登機帶給自由行旅客非常大便利性，對促進台灣自由行會有加分作用，政府應該強化宣傳。昇漢旅行社董事長柯牧洲則說，目前只有少數航空公司可預辦登機，如何拓展到較多航空公司、報到時間更彈性，可以再討論。

目前華航、華信、長榮、立榮等四家國籍航空提供預辦登機服務。業者認為，預辦登機服務的確可以大幅節省機場排隊時間。國泰航空表示，預辦登機在香港行之有年，香港旅客很習慣相關服務，未來將朝無人化服務辦理，初期先設置自助報到櫃台，未來可望增設自助託運行李服務。