提升機捷預辦登機使用率 擬放寬時間限制

2018-08-19

年底新增3家外籍航空公司加入服務

〔記者陳宜加／台北報導〕機場捷運通車約一年半，運量節節上升，但在台北車站A1站提供 的預辦登機、行李託運服務，使用率並不理想，過去一年每天僅四百八十三人次使用，距離最大容量有不小差距。桃機公司表示，將放寬時間限制、增加合作航空公司等改善。

A1站每天僅483人次使用 不如預期

機場捷運於台北車站A1站提供出境旅客預辦登機、行李託運等服務，原預計每日可提供服務一千人次，但根據統計，自去年二月開辦至今年二月，報到人次約十八．三萬、託運十六．六萬件行李，平均每天僅四百八十三人次使用。

桃機公司維護處長孫宏彬表示，將積極推動航空公司加入預辦登機服務，除了國籍華航、華信、長榮、立榮等四家航空公司，年底前將新增國泰航空、港龍航空、AirAsia亞洲航空等三家外籍航空公司。

孫宏彬指出，要提升預辦登機服務使用率，加入的航空公司家數須更多，譬如台北車站A1站鄰近西門町，當地特性為平價旅宿密集，吸引大量自由行的背包客，若有更多如AirAsia的廉價航空加入服務行列，可望大幅提升使用率。

孫宏彬也說，桃機公司也正研擬放寬預辦登機時間限制，目前規定航班時間前三小時方能使用預辦登機服務，可望縮短為航班前一個半小時左右，讓更多旅客可以使用；不過，仍須考量機場行李處理作業，並與桃捷公司進一步研議。

桃機公司表示，未來將持續向航空公司與旅客推廣預辦登機服務，但相較香港提供預辦登機服務據點為雙子星大樓，有大型購物中心，出境旅客等候期間還可以購物消費，台北車站A1站仍缺乏類似吸引旅客停留誘因。孫宏彬也說，預辦登機服務使用率緩慢但持續成長，旅客接受度逐漸提高。

至於機場捷運，桃捷公司統計去年營運第一年，每日平均旅運量達五．七萬人次，高於預期，今年上半年日均量增為六．一萬人次，較去年同期成長七％。以桃園機場每天約十一萬人次進出計算，機捷搭乘率已由廿五％成長至卅一％。