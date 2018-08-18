「蘇活族」久坐少動 32歲竟心肌梗塞

2018-08-18

文／陳朝欽、葉書銘

一名體型肥胖且合併有吸菸習慣的「蘇活（SOHO）族」，長期在家從事文書翻譯工作，鮮少出門走動，有一天突然覺得呼吸困難、喘不過氣，被送醫急救後，發現年僅32歲的他，竟爆發急性心肌梗塞併發肺水腫，緊急放置支架後，搶回一命。

患者在心肌梗塞發病前曾感染諾羅病毒，原以為胸悶不適感是由病毒引起，他也表示，自己過去不時會出現胸口悶痛、無法呼吸的症狀，嚴重時更會睡不著、痛苦翻滾，如今就醫後，才知道原來是心血管出了問題。

雖然他沒有心血管疾病家族病史，但久坐不動、長期菸癮，已成心血管疾病高風險族群，就醫時血糖更比一般人高出一倍以上。患者早知自己血糖數值偏高異常，卻以為可以靠飲食矯正而未就醫，缺乏病識感。

根據衛福部統計，台灣人心肌梗塞發病的平均年齡是52歲，但近年發現，35至45歲患者增加5成；該名男子32歲即因肥胖和重度菸癮導致病發，年紀輕輕實屬罕見。

患者出院後除了持續藥物治療外，還需接受「心肺復健」，並制訂減重、戒菸和運動計畫。

不過，剛病癒的患者一個月內不宜劇烈運動，緩和運動期間可配掛心率監測儀器，每分鐘高於休息心跳30下就應減低強度。

患者病情穩定後，可在醫師監測下執行最大運動測試，再根據測試結果，可訂出適合每位病人的訓練心跳區間，給予有氧運動處方，增加心肺功能。

吸菸和肥胖正是心肌梗塞復發的兩大危險因子，戒菸和規律心肺復健分別能降低36％及25％的心肌梗塞死亡率，是重新養「心」的不二法門。

青壯年平時應養成健康飲食和生活習慣，有潛在病徵的患者更應及早就醫。

（作者分別為羅東博愛醫院心臟血管內科主治醫師、復健醫學科主治醫師）