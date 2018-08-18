中西醫求孕 10次試管嬰兒終得女

2018-08-18

記者蔡淑媛／台中報導

41歲的陳姓竹科工程師天生無輸精管，他的42歲妻子卵巢早衰，為了求子，做了8次試管嬰兒都失敗，後來接受中醫治療，妻子先使用滋陰降火藥物厚實子宮內膜，以提高著床率。先生則補中益氣，增加精子活動力，第10次試管終於成功，上週產下女寶寶，一圓生子夢。

陳姓夫妻是學校班對，結婚10年，做了10次試管嬰兒終於得女，過程非常艱辛。丈夫因為無輸精管，接受4次睪丸切片取精，妻子因為卵巢早衰，挨了上千支排卵針。為了龐大的人工生子療程費用，先生白天在竹科上班、晚上做鳳梨酥，假日擺攤販賣，才足以應付，昨天夫妻倆說，有女萬事足，一切非常值得，甚至還想再添一子。

蓮樺中醫診所中醫師王雅秀指出，陳太太就診時，體質陰虛火燥，子宮過熱且內膜薄，造成受精卵不易著床，以丹皮、丹參等中藥滋陰降火，並使用白朮、黨參等培土，增厚子宮內膜，另外也針灸婦科穴道，加強子宮氣血循環助孕。

丈夫的睪丸功能正常，但是精子活動力較弱，同時長期勞累壓力大，以致腹瀉、脹氣、疲勞，於是用藥疏肝理氣、調理脾胃虛寒，加強補中益氣、補腎，但第9次試管療程仍失敗。

王雅秀建議兩人先停止中、西醫療程，休養生息，果然半年後，做第10次試管就成功了。她提醒不孕夫妻接受中西醫治療助孕，也應早睡、適當運動、不要壓力大，才能養心肺、補腎氣，成功好孕。