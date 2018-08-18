牆現黑洞看到鬼？ 「黃斑部病變」作祟

2018-08-18

記者湯世名／彰化報導

農曆7月貞子爬牆？79歲的陳澤章平日老是覺得眼前黑影幢幢，有一天在浴室跌倒，赫然看到牆上出現一個大黑洞，當場驚叫「有鬼呀！」整整兩星期不敢出門，兒女帶他就醫，確診為「濕性老年性黃斑部病變」，右眼視力僅剩0.3，所幸經眼球內抗新生血管因子藥物注射治療，並定期回診，控制良好，不再疑神疑鬼，大幅提升生活品質。

陳澤章昨天指出，6年前，他切水果時會看到黑影、看樓梯出現扭曲變形、看電視和報紙也霧濛濛，眼前總是黑影幢幢，農曆7月期間，他在浴室不慎跌倒，突然看到牆壁上出現一個30公分的大黑洞，嚇得不敢出門，子女帶他向彰基求診，原來陳翁所見的大黑洞，不是「貞子」要爬出來，而是罹患「濕性老年性黃斑部病變」。

老年人失明首因

彰基眼科部暨視網膜科主任陳珊霓指出，黃斑部病變的典型症狀包含視力模糊、影像扭曲變形、視野中心出現黑點或空缺等。世界衛生組織統計，老年性黃斑部病變是造成老年人失明的第一大主因。分類上又分為乾性和濕性，其中濕性老年性黃斑部病變因脈絡膜新生血管結構脆弱，容易導致黃斑部水腫、出血，會造成視力嚴重衰退。

彰基眼科部視網膜科主治醫師莊智鈞指出，濕性老年性黃斑部病變的治療，以眼球內注射抗新生血管因子藥物為主，可使脈絡膜新生血管萎縮，從根本阻斷新生血管生長，協助患者改善視力。

視野現黑點速就醫

老年性黃斑部病變的危險因子包括年齡、吸菸（或二手菸）、心血管疾病、長時間強光照射。

預防之道包括：平日應多攝取維生素；戶外活動戴太陽眼鏡；使用3C產品時，將畫面調暗，並且避免關燈滑手機。

平時可透過阿姆斯勒方格表「睜一隻眼、閉一隻眼」自我檢查，若發現有視力模糊、影像扭曲變形、視野中心出現黑點等症狀，應盡速至視網膜專科就診，把握黃金就醫時間。