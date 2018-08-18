瑕疵開關瓦斯桶 逾4萬個仍未回收

2018-08-18

〔記者林菁樺、林敬倫、賴筱桐／綜合報導〕台灣保安公司（ＴＰＡ）進口約十一萬七千個瑕疵瓦斯鋼瓶開關，回收作業超過一個月，但統計至十六日，總回收率勉強達到六成，仍約有四萬六千個有瑕疵開關的瓦斯桶，存放於民眾家中。

一個月內回收率提升不到兩成，標檢局官員指出，消防法規定瓦斯行的瓦斯存量上限為一二八公斤，等同廿公斤裝只能存放六桶，瓦斯行配合回收後並未隨即送至回收地點，地方消防局對此開罰。官員嘆，標檢局非主管機關，已經難以要求瓦斯行配合，消防局開罰此舉是提油救火，標檢局收到不少瓦斯行抱怨。

加速回收 標檢局祭三措施

標檢局為加速回收速度，祭出三項回收輔導措施，回收點全台新增共三十一處、由民政系統協助、動員三千家瓦斯行配合。另外也對ＴＰＡ未有積極回收作為等共開罰兩百六十萬元。

宜蘭縣消防局指出，宜蘭縣共有三四○四桶問題瓦斯流入家戶，所有問題瓦斯八月初就已全數回收，民眾可以放心。對有業者抱怨瓦斯行因回收問題瓦斯讓存放過量，遭消防局開罰，非常不合理；消防局則回應，瓦斯行最多只能存滿六桶瓦斯桶，其餘依規定要載到檢驗廠的容器存放所，並不是沒地方放，瓦斯行不要想便宜行事。

新北市消防局危險物品管理科長羅丁仁表示，估計新北市瑕疵瓦斯鋼瓶約四千四百個，目前回收兩千七百多個，回收率六成二，因瓦斯行都配合回收，無開罰案例。

王姓民眾說，問題瓦斯流入家戶就好像家裡有顆不定時炸彈，真的很可怕，希望所有問題瓦斯桶快點被全數回收，否則發生意外，不堪設想。新北謝太太則說，她分不清楚瓦斯鋼瓶到底有無瑕疵，更換瓦斯時，有請工人協助辨識，如果真的不小心用到問題產品，「真的很恐怖！」