網拍電子煙 兩年暴利近500萬

2018-08-18

〔記者林嘉東／基隆報導〕電子煙需求日增，台中某知名醫師廿六歲兒子見有利可圖，從國外進口來台販售，兩年獲利近五○○萬元。桃園地檢署以陳違反藥事法、犯罪所得驚人，罕見處以一百萬元重保。陳的家人不到一小時就湊足保釋金，火速將他交保出去。

違反藥事法 百萬交保

警方調查，陳男從一○五年開始在拍賣網站上公開販售，從扣得的三本存摺發現，買家兩年間匯款多達八千多筆，累計交易金額達九八○萬元。警方過濾交易資料發現，買家多則購買兩百多瓶電子煙油、少則兩瓶；陳的進貨成本每瓶約三百到四百元不等，對外則賣一瓶一千二百元。

警方以每賣一瓶有五成利潤估算，僅匯款到他存摺內的交易紀錄，陳即有四九○萬元利潤，還未計算現金交易部分，獲利驚人。陳告訴警方，他可以把賺來的錢買保時捷等跑車代步，但這樣太招搖，因此只買國產車。

大批電子煙機煙油被搜出

保三總隊第一大隊今年三月間，接獲桃園市衛生局情資後，動員三百多人次警力，對陳展開跟監，掌握陳出沒與藏放電子煙地點後，昨晨前往他台中住處搜索，搜出電子煙機八十九支、電子煙彈（類似放入煙斗的菸草）四百四十七顆、電子煙油八百六十五瓶與三本存摺。

陳辯稱，他是向不知名的男子購得電子煙油後轉賣，但警方在他住處扣得國際郵包，懷疑他從國外進口後在網路販售，依違反藥事法將他移送法辦。

保三第一大隊長曾榮泰強調，目前全台使用過電子煙的人數超過廿萬人，年輕人使用人數攀升，但電子煙補充液中含有尼古丁成分，在我國藥事法中列為管制禁藥，未經核可不得進口，進口人也訂有罰則，違者可處七年以下有期徒刑。