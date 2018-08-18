冬山保險櫃 日解鎖達人也打不開

2018-08-18

塵封逾50年 難解之謎

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所有只日治時期留存至今的保險櫃，塵封逾五十年未曾開啟，日前有日本開鎖達人接連兩天到公所挑戰開鎖，起初信心滿滿，最後仍鎩羽而歸，昨天傍晚無奈離去。鄉長謝燦輝決定加碼開鎖獎金至一萬元，盼更多高手來挑戰，解開保險櫃之謎。

不知密碼沒鎖匙 櫃中物品令人好奇

冬山鄉公所前身「冬山庄役所」成立於一九二○年代，走過百年歲月後，早期文件、設備陸續流失，只剩該保險櫃留存至今。謝燦輝說，保險櫃年份約在日治大正年間（一九一二至一九二六年），至少超過八十年歷史，轉盤上的日文片假名模糊不清，公所人員不知密碼，也沒有鎖匙，裡頭有什麼物品，大家都很好奇？

公所廣邀開鎖好手 日電視台有興趣

謝燦輝指出，保險櫃原本埋在舊鄉公所雜物堆，四年前新辦公廳舍落成，公所搬新家時才發現這只保險櫃，經整理移往冬山故事館展示，詢問多名公所退休老員工，推估這保險櫃已有五十餘年未曾開啟。

「會有什麼在裡面？」鄉公所去年初廣發英雄帖，祭出五千元開鎖獎金，邀請各路解鎖達人揭開保險櫃神秘面紗，但都挑戰失敗。近期有日本電視台從本報新聞報導發現此事，聯繫冬山鄉公所表達挑戰意願，且派專人研究，判斷開鎖成功機率高，找來日本解鎖達人到宜蘭挑戰。

達人跨海來台挑戰 花兩天無功而返

陪同人員透露，這名「解鎖達人」在日本電視台的節目，專門示範與負責破解各種不能打開的鎖，獲封「沒有他打不開的鎖」稱號。解鎖達人等一行人十六日抵達冬山，剛開始向公所人員掛保證，有信心打開保險櫃，但埋頭解鎖至傍晚卻一無所獲。

解鎖達人不死心，昨天上午九點就上工，一直挑戰到下午五點半，保險櫃仍然開不了；原本滿懷期待，想一窺保險櫃裡面奧秘的所有人，只能徒呼無奈可惜。日本電視台節目組人員因另有行程先離開，但廿日或廿一日會安排時間，再來挑戰一次。

挑戰失敗的解鎖達人說，保險櫃密碼有三萬多種組合，且因年份已久，很多地方生鏽，影響解鎖時的手感判斷，他粗估這兩天已完成約四分之三組合排列，無奈時間不夠充裕，下次再來挑戰一定能夠成功。