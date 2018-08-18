國內首例 免疫療法藥物納健保

2018-08-18

〔記者吳亮儀／台北報導〕癌症患者治療注意了！健保署預計將晚期黑色素瘤患者的免疫療法藥物納入健保給付，患者可減去一個療程約一六五萬元的沉重負擔，最快年底上路，這也是國內首個免疫療法藥物納入健保給付。

每年約百人受惠

「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」日前通過決議，將具「晚期黑色素瘤、第一線藥物無效」條件的患者納入免疫療法藥物健保給付對象，初估每年約有一百名患者符合條件，可獲得健保給付。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠說，這款藥物於二○一一年在國際間上市，前年就向健保提出申請納入給付，所以先送審通過，現在還有三個免疫療法藥物在排隊送審。

黑色素瘤是從黑色素細胞發展而來的癌症，是皮膚癌中較罕見的癌症，醫界普遍認為「紫外線暴露」是造成黑色素瘤的主因，太陽或日曬床可能都是紫外線來源，有時會從痣發展而來。

一般來說，晚期黑色素癌治療預後不好，患者平均存活期約一年多，五年存活率小於一成。免疫療法藥物問世後，也成為晚期患者的另一種選擇。

這款免疫療法藥物可治療黑色素瘤，每瓶要價超過十萬元，一次治療要用到四瓶、整個療程共要用到十六瓶，總療程藥費高達一六五萬元。

但並非每個黑色素瘤患者對免疫療法都有用，戴雪詠說，根據統計，僅約兩成患者有效，每年台灣約一百人符合健保署設定的資格，因此將和藥廠「價量協議」，比照國際間藥品給付協議，希望藥廠可以給予折扣。

免疫療法藥物健保給付通過後，戴雪詠說，依照行政流程和藥廠議價，預計在年底約十二月時納入，其餘的免疫療法藥物審查案也會按既定流程由各專家依療效和實際支出，以最具成本效益的標準評估。