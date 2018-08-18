部落嘉年華 來日月潭看煙火啖美食

2018-08-18

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣原住民族極富文化深度，部落體驗已成為國內外觀光客感興趣行程，今年台灣部落嘉年華將於九月七日至九日在日月潭國家風景區展開，民眾不僅能欣賞部落歌舞及工藝，大啖原民美食外，還結合日月潭花火音樂嘉年華的煙火秀，邀請民眾一起來當個「部落客」。

觀光局昨邀請南投潭南國小小朋友帶來布農歌謠表演，向民眾介紹部落的祭典，觀光局表示，透過尊重彼此文化，將台灣原民文化結合在一起，共同傳承部落精神，並以勇士精神意象，呈現部落間相互扶持與珍惜的和諧氛圍。

交通部政務次長張政源表示，原住民文化是台灣非常獨特資產，這些年原住民美食、工藝、祭典、伴手禮都相當受歡迎，台灣部落觀光在國內外觀光客眼中，也成為時尚潮流。

此次活動內容包含「嚐原味」—品嚐原住民特色美食、「原藝趣」—體驗部落工藝、「勇士聚」—原民勇士體驗、「瘋集章」—蒐集原民戳章換贈品、「原廚秀」—原民料理主廚秀、「剪紙藝」—大師的秒剪留影體驗、「遞溫度」—原民風情郵筒明信片、「職人秀」—匠師工藝與文化傳承、「玩拍貼」及「找朋友」等原住民精彩主題表演。

另有露天電影院「只有大海知道」，訴說達悟族世代文化故事；九月八日晚間將施放長達一百八十秒的煙火，伴著天籟般的原民歌聲，可體驗「部落客」歡度佳節的熱鬧氣氛。