披合法外衣 擅權擴權…向陳維昭喊話 校友郝明義盼有「分寸」

2018-08-18

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選案喧騰至今，監察院公布相關調查報告並通過糾正台大與教育部，前國策顧問、台大校友郝明義，日前也點名關鍵人物陳維昭，要其想想「分寸」，台大名譽教授賀德芬更回憶過往校園遭黨國監控打壓的黑歷史等，讓許多煙霧中的謎團逐漸現形。

直指陳與台大紛擾 密不可分

郝明義十五日深夜在臉書發文，針對台大案提出個人觀察，對台大校長遴選委員會召集人陳維昭，他認為數月紛擾與其密不可分，細數陳從一九九三年當選校長，並修改辦法而得以再連任二屆，後續再接二任校長遴委召集人，影響台大校長人選。

郝明義直批陳：「簡言之，您是披著『合法』的外衣，進行擅權、擴權之實。在台大，您真形成一個有別於台灣民主化社會的獨立王國。」他更認為，陳從未反省，爆出爭議卻不覺慚愧，陳與同伴們披起「大學自治」外衣，掛「政黨離開校園」旗子，營造藍綠對立，是模糊焦點、使自己隱身煙霧之後。記者至截稿前，無法取得陳維昭回應。

台大名譽教授賀德芬回憶：「李遠哲親眼看到台大前校長虞兆中掉眼淚，控訴台大校長太難做！」點出早期台大校長都被國民黨把持控制，無黨籍的虞因故只做一屆不續任，讓李遠哲嚇得不敢接校長，後續孫震、陳維昭、李嗣涔等人，都與國民黨關係密切。

台大經濟系教授鄭秀玲日前也發信給全校師生，點出陳維昭跟台大行政團隊、少數校務會議代表等刻意聯手，使用各種奧步掩護管中閔的違法爭議證據和真相，呼籲全校師生及教職關注其嚴重性，要良知理性、積極參與校園制度改革，才能帶來校園民主、自主的全新局面。