台大稱檢討 卻無視管違法兼職

2018-08-18

被監院糾正長期不依法行政 痛批愧對國人

〔記者林曉雲、鍾麗華／台北報導〕監察院糾正台大長期不依法行政，管中閔教授違規兼職台灣大薪酬委員和審計委員，校長遴選過程未利益迴避致程序公正性被質疑，監察委員直指，台大行政單位沒有負起蒐集資料的責任，「愧對國人」。台大昨天再發書面聲明，表示將積極面對、務實檢討，卻完全無視管違規兼職一事，也拒絕重啟校長遴選，甚至仍強調，台大行政單位是依法行政，把責任推給制度與法規不周延。

昨再發聲明 責任推給制度與法規不周延

台大學生會會長吳奕柔表示，三月校務會議時校方即告知學生，台大有九成教授是先兼職再補正資料，這是慣例，但產學合作相關法規明確規定，必須先簽約才能兼職。她再次重申：「絕非九成教授都違法，就可以『違法不算』。」針對管中閔已經被監察院認定違法兼職，吳奕柔指出，根據法規，違法兼職不能事後補正，校方應該儘速重啟校長遴選。

違法兼職不能事後補正 學生會長促重選

監察院對台大提出糾正案，吳奕柔表示，學生會重申三項訴求，重啟校長遴選、修改遴選及兼職規定等制度改革、擴大學生參與，但校方這兩天的說明，僅針對法規修改等制度改革，未回應校長遴選爭議，擴大學生參與部分，亦未看到校方積極作為。

監委高涌誠與張武修調查台大校長遴選爭議，認定台大校長當選人管中閔在獲台大核准兼職前即出席台灣大哥大相關會議，違反相關規定「情節明確」；從管申請兼職與校長遴選作業的時序來看，台大人事相關單位根本「同人同台電腦」，自始至終知道管兼職、卻未資訊揭露，而教育部未對大學校長遴選制度通盤檢討，監院因此通過糾正教育部及台大。

針對各界疑問，台大校方昨天聲明仍表示，已多次發出聲明澄清與說明。台大行政單位一向秉持依法行政態度，審慎辦理校長遴選業務，期使校長遴選委員會得以獨立運作順利選出新校長。對於台大遴選過程確有資訊未揭露等疏失，推給制度與法規層面不周延以致產生爭議，制度與法規將是未來改進與規範的重點。

有大學校長批台大沒檢討 失龍頭之格

而監院指管兼職情節明確，台大聲明則避重就輕，指身為國內高教龍頭，有責任肩負起改革「目前普遍存在於各校之教師兼職問題」，校方近期將提出修法改善。

一名國立大學校長不滿表示，台大應面對問題、坦誠自我檢討，不反省卻先拖其他大學下水，已失龍頭之格。

監委仉桂美、王美玉昨發佈新聞稿指，監院教文委員會前天討論台大校長遴選案時，認為陽明大學校長遴選案一樣有未揭露、迴避問題，教育部對兩校校長遴選案處理為雙重標準，將依「監察法」規定，請教育部長葉俊榮率相關主管人員赴監察院接受質問。

教育部次長林騰蛟表示，陽明大學校長遴選程序中，確有召集人與候選人於遴選期間同時任同一公司（獨立）董事職務之關係，教育部聘任後才知道，二度函請陽明大學查明實情。因新任校長已就任，校長遴委會已解散，又因台大校長遴選案已進入訴願及司法程序，仍有相關法律見解及個案異同的情形，目前教育部仍就可能之處理方式積極研議中。