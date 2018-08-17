首引「揭開公司面紗」 母公司、股東連帶賠償

2018-08-17

〔記者張文川／台北報導〕最高法院昨駁回ＲＣＡ等公司的部分上訴，使二六二名受害員工與家屬獲賠五億餘元定讞，另有二四六人發回高院更審，判決理由首度在職災的定讞案件中引用「揭開公司面紗」原則，認為公司股東、母公司也應負起連帶賠償責任，在舉證責任、時效認定上也認同二審判決，對於弱勢的員工予以較寬鬆有利的認定。

「揭穿公司面紗」原則是指，子公司若因股東或母公司濫用權利而從事不法掏空或造成損害，若仍維持「股東有限責任」及「公司法人的人格獨立」等公司法原則，那麼子公司若資產不足甚至倒閉，將使受害人求償無門，此時就應例外引用「揭穿公司面紗」原則，由幕後控制公司的股東、母公司負起連帶賠償責任。

最高院認定，奇異、百慕達湯姆笙、Technicolor三公司是ＲＣＡ的實質控制公司，員工組自救會後，ＲＣＡ就將一億餘美元匯至奇異的法國帳戶，致ＲＣＡ公司在台資產所剩無幾，最高院認定ＲＣＡ惡意脫產、規避債務，奇異等三家控制公司應適用揭開公司面紗原則，與ＲＣＡ共同負起連帶賠償責任。

最高院認為，ＲＣＡ未告知員工有化學毒害，事後還掩藏事證，致使調查研究未能蒐集到作業環境資料，環保署向其調取資料也被置之不理，又以減資、匯錢出國方式逃避賠償，公司抗辯要求受害員工應充分舉證，還指責超過追訴時效，都是濫用公司權利，有違誠信與公平正義，因此不得拒絕給付賠償。

至於被發回更審的二四六人方面，因事實有待釐清才發回更審，未必對員工不利，發回更審反而有機會獲賠。