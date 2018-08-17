246人發回更審 自救會誓拚全勝訴

2018-08-17

聆判紅了眼眶 「曠日廢時審理 何時還公道？」

〔記者吳政峰／台北報導〕ＲＣＡ工殤訴訟案纏訟五二三○天，最高法院昨判決ＲＣＡ應賠二六二人五億餘元確定，餘二四六人的案件則發回高院更審，ＲＣＡ員工關懷協會理事長劉荷雲獲知判決結果，一度紅了眼眶，指不知道還要多久的曠日廢時審理，才能還給受害者應有的公道。

劉荷雲哽咽地說，高院僅判賠七．一八億元，原寄望最高法院能有道德勇氣，判決ＲＣＡ等公司應支付更高、更懲罰性的賠償金，沒想到結果是「兩邊都不得罪」，讓她很失望。

劉荷雲表示，想到二四六人不但未獲得應有的賠償，還要忍受漫漫無期的更審，令人遺憾；她強調永不妥協，會上訴到每位受害員工都勝訴為止。

曾在ＲＣＡ服務十八年的簡麗春，二○一四年被診斷罹患右側乳癌，三年後左側也罹癌，喪失工作能力，加上先生過世，經濟陷入困頓，她十六日現身最高法院聆聽判決，獲悉結果後滿是沮喪，用著虛弱的聲音說：「法官是不是對美國人比較好？」

律師：被排除個案可望翻盤

ＲＣＡ員工關懷協會委任律師林永頌指出，雖有二四六人被發回高院更審，但細看內文，並非全部不利，有五分之二的人原被排除在賠償範圍外，最高院認為有疑慮，發回高院續行調查，這些人有翻盤機會。

林永頌認為，高等法院判ＲＣＡ等公司應賠償的四大理由中，最高法院就維持了三項，其中最重要的是，對ＲＣＡ所使用的卅一種有機溶劑與員工罹病的連結，採取寬鬆解釋，未拘泥嚴格的因果關係認定。

其次，ＲＣＡ事後惡意脫產及隱匿財產，還主張受害員工提告已罹於時效，不得請求賠償，高院認為這是「權利濫用」，這部分受最高法院肯認；第三，一九九八年間，ＲＣＡ的母公司「奇異」把ＲＣＡ轉賣給「湯姆笙」公司，高院認為奇異與湯姆笙對ＲＣＡ均有實質控制力，應負連帶賠償，此見解也受最高院支持。

林永頌指出，這三項見解在台灣司法史上非常罕見，會成為典範，有利於現在台北地院訴訟的ＲＣＡ二軍案及日後類似案件。

已判決應獲賠償確定的二六二名員工，林永頌呼籲ＲＣＡ、奇異、湯姆笙三家公司應趕快出面處理，否則恐重創商譽。