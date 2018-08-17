RCA工殤案 262人獲賠5億定讞

2018-08-17

纏訟14年、5230天... 跨海追討賠償恐路更漫長

〔記者張文川、吳政峰、魏瑾筠／綜合報導〕我國工殤史上判賠人數與金額最高紀錄的ＲＣＡ（美國無線電公司）求償案，五一九位員工與家屬向ＲＣＡ求償廿七億元，歷經十四年、五二三○天的纏訟，最高法院三審昨判ＲＣＡ與其控股公司百慕達湯姆笙、法國Tehnicolor、奇異四家公司，應連帶賠償二六二人共五億餘元確定，另有二四六人則廢棄二審判決，發回高院更審。

已死亡者的家屬一一一人，和確定罹患與廠區污染有因果關係的癌病員工一五一人，共二六二人獲賠定讞；被發回更審的二四六人當中，有二二六人是尚未出現外顯疾病或疾病不符病理研究結果的昔日員工，還有選定資格有疑慮、猝死死因有待釐清者。

高等法院去年七月已裁准對ＲＣＡ等四家公司的假扣押，但因四公司在台灣幾乎沒有資產，未來如何執行、跨海討債，預期將更漫長艱辛。

逾千員工另組二軍興訟

ＲＣＡ案是我國求償人數最多、擴散效應最大的工殤案件，受害勞工在關廠後陸續集結抗爭，一九九八年組織自救會，二○○四年四月廿二日向台北地院提起求償訴訟，歷經五千多天終於三審宣判，未參與此次求償訴訟的一千一百多位員工與已故員工的家屬，另組「二軍」提告求償。

ＲＣＡ從一九七○年起陸續在桃園、新竹和宜蘭設廠，因違法傾倒、排放致癌物，污染地下水，員工長期吸入、喝進有毒溶劑物質，導致上千名員工罹癌，逾二百人死亡，一九九二年關廠、資遣員工並賣地，錢全匯出台灣，一九九四年污染案爆發，員工成立自救會，ＲＣＡ卻早已脫產。

奇異公司在一九八八年將ＲＣＡ轉售給湯姆笙公司，同年五月減資廿五．八億元，公司資本只剩四．一億元，將一．五億美元（約新台幣四十三．六億元）匯出國外；桃園廠一九九一年爆發污染事件，ＲＣＡ隔年三月即以十九億餘元價格將土地、建物賣給長億集團楊天生，關廠並資遣員工。

最高法院昨認定ＲＣＡ是惡意脫產，首度引用「揭開公司面紗」原則，判定先後實質控制ＲＣＡ的大股東奇異、湯姆笙、法國Tehnicolor三家公司應連帶賠償。

廠區內外各一監測井 氯乙烯仍超標

位於桃園市省道台一線旁的ＲＣＡ工廠，面積約七．二公頃，從一九九四年間被揭發傾倒有機廢料污染土壤及地下水，歷經十多年的整治已接近完成，目前廠內外各剩一口監測井氯乙烯超標。

桃園市環保局表示，在污染未完成整治前，不會進行土地變更程序，也會加強轄內污染預防工作，避免類似事件重演。