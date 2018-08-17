校長遴選違法爭議 教長籲台大面對

2018-08-17

律師︰教部需要求台大重選 否則將面臨彈劾

〔記者林曉雲／台北報導〕監察院針對台大校長遴選違法爭議做出糾正，教育部長葉俊榮昨天呼籲台大校方應積極而勇敢的面對問題，教育部也會負起督導之責並協助校方，對當前校長遴選制度、教授兼職的定位與申請程序、爭議發生的處理態度等，徹底並積極地檢討改進，做制度上的改革。

葉俊榮昨天人在巴拉圭，在臉書發文強調大學的社會責任，「大學之所在，希望之所在」，台大因一次校長遴選，弄得校內分立，社會為此不安，連海外的僑胞都高度關切，該深切檢討，謀求決斷性的解決，並做制度面檢討，台灣高教的優秀量能才能大步向前。

葉俊榮也強調，自接任部長以來，積極與台大校方、遴委會及持不同意見的教授和學生團體代表等密切溝通。深感台大內部意見分歧，實不利校務發展及學生權益。尤其台大做為台灣高教的旗艦角色與精神指標，不論為學生權益，為學校發展，台大都應更積極主動對師生們說明，溝通制度檢討興革，減少無謂衝突與紛爭。

教育部昨則發書面回應指，監察院指出台大校長遴選過程中個案瑕疵和制度上問題，與教育部一貫態度相符，過去確有督導不足，教育部將與台大共同面對遴選制度問題，積極檢討精進。葉俊榮也表示，將對相關制度的興革，納為施政重點。

律師黃帝穎認為，監察院再度確認管中閔違法兼職，之前教育部和法務部所提的法律研析，也已明指管兼職台灣大薪酬委員和審計委員違法，教育部接下來只有一條路可走，就是要求台大儘速重啟校長遴選。教育部長葉俊榮不可無視監察院糾正文，擅自放水聘任管為台大校長，違法放水聘任，恐就是教育部官員和台大公務員將會被彈劾。

黃帝穎表示，監察院是獨立行使調查職權，如果教育部放水違法核聘管中閔，監察院可彈劾違法公務員，台大公務員包庇違法兼職，同樣可被彈劾，最重會被免職。

台大以提出訴願為由拒絕重選，黃帝穎表示，訴願法和行政訴訟法均沒有停止執行的效力，教育部發公文要求台大重啟校長遴選，已發生法律效果，台大不能違背其法律義務，也不能因提出訴願就拒絕重選。

黃帝穎表示，台大對於管的違法兼職、校長遴選程序有重大瑕疵，若仍毫無悔意，假裝看不懂監察院的糾正文和教育部、法務部的法律研析報告，這對文明社會的台灣來說，是很大震撼。