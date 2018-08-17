遴委會「失職」 台大教授促解散

2018-08-17

監院調查台大校長案 認定管中閔違規兼職在先

〔記者吳柏軒／台北報導〕監委調查台大校長遴選確有兼職違反法規、資訊未揭露的嚴重缺失並提出糾正。台大特聘教授陳炳煇說，過去黑箱需揭開，轉向公平正義、透明手法，台大校長一職更要有高度道德標準，台大遴委會選出違法校長，明顯失職，建議其應該主動解散；台大學生會長吳奕柔也指出，違法情節絕不能逃避，校長遴選必須更多學生參與。

陳炳煇說，過去公立大學校長遴選，外界仍感到資訊不透明、黑箱作業等，如今監察院昨糾正，代表相關遴選及台大未來的做法上，都必須要更公平正義與透明，其中這次監察院認為候選人相關資料未被實質調查，遴選過程也沒訪問相關背景，應是將來遴選須謹慎處理的地方。

最低標準要求 管也不適任台大校長

陳炳煇說，這次台大遴選，有利益沒迴避、違法兼職等事實明確，然而外界卻不知遴委會相關意見、訪問、發言紀錄等，這些都應公開，「如果遴委要支持違法候選人的話，也應該接受大家檢驗！」

陳炳煇認為，台大遴委會已經「失職」，遴選出有違法的校長人選，問題就是當初沒有詳加檢驗候選人資格，遴委會最好主動提案宣布解散。而台大校長的道德標準要求，應遠高於其他教授跟行政主管，如今監察院也認定管中閔違法兼職，感覺在最低標準要求之下，管也不適合當台大校長。

學生會長︰絕不能逃避違法情節

台大學生會長吳奕柔說，學生會一直都主張三點，一是遴選設計導致爭議、二是修改校內教授兼職法規、三是校長遴選應增加更多學生代表；在這次事件中，管中閔的兼職身分沒有被揭露，是滿大瑕疵，讓應獲得完整資訊的人（遴選委員）無法完成任務，同時牽涉制度設計不良問題。

管有違法事實 教授資格可能受影響

吳奕柔說，在台大校內，教授兼職被校方模糊帶過，甚至在校務會議上，校方還直指，很大一部分的教授都是先兼職再申請，校方讓其溯及既往，從學生立場來看，不能有九成人違法兼職，所以管「違法不算」，台大校方乃至教育部等，絕不能用法規設計錯誤的說法，來逃避現實。

最後，吳奕柔認為，管中閔被監察院認定違法兼職，應回到教育人員任用條例等相關法律來看，教育部也該監督，甚至可能影響到管的教授資格問題，不單僅是「校長候選人」資格的問題。

記者到截稿前，手機及信件徵詢都尚無法取得管中閔對監院糾正案的說法；管的助理接受媒體採訪時表示，這是蔡政府提名的新任監委們，為年底選戰，汲汲表現的最高效能。