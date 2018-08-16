輕颱棕櫚生成 今明北台防雷雨

2018-08-16

本週第5颱生成！中央氣象局表示，原位於台灣東方海面的熱帶性低氣壓，昨下午增強為今年第18號颱風「棕櫚」（Rumbia，馬來西亞命名），預計未來將朝西北方向，往中國浙江登陸。今、明兩天，外圍環流將為北部、東北部帶來短暫陣雨或雷雨，且可能發生較大雨勢，馬祖地區要注意長浪發生。各地受降雨影響，高溫約32到34度，新北、宜花地區今天有機會達36度高溫。

中央氣象局預報員吳依帆表示，受貝碧佳颱風外圍環流及西南風影響，中南部週日以前都有短暫陣雨或雷雨，中南部及澎湖地區要注意長浪發生。（記者蕭玗欣）