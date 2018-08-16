好好玩台南 高鐵新增聯票

2018-08-16

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵整合全台各地捷運與台灣好行，推出十大路線交通聯票，並給予七五折票價折扣，頗受旅客青睞；高鐵即起再新增「高鐵＋台南好玩卡」聯票，能省下千元交通費用，可望為中南部觀光挹注活水。

目前交通聯票提供標準車廂來回七五折起的優惠，並整合捷運與台灣好行，現有十大旅遊路線包括「高雄捷運」、「高雄好玩卡」、「北捷雙層巴士」、「墾丁快線」、「阿里山線」、「日月潭線」、「溪頭線」、「台南安平好行」、「礁溪線」、「冬山河線」等。

高鐵統計，交通聯票每月銷售數千套以上，其中以高雄捷運、日月潭線、墾丁快線、高雄好玩卡與阿里山線最熱門。即日起再推出「高鐵＋台南好玩卡」聯票，加上既有「高鐵＋台南安平好行」聯票，兩者均含高鐵來回七五折優惠車票與台南當地交通車票。

以台北出發為例，高鐵原價二七○○元、台南好玩卡六百九十五元，交通聯票二五二○元，省下八百七十五元交通費。除了台南市區公車、台灣好行四十八小時無限搭乘、一卡通特製票卡，另含景點、特產票券。

票券還包含安平古堡、赤崁樓、安平樹屋、億載金城門票，以及傳統手工包子或黑糖粉圓冰品嘗兌換券，並加贈台南蜜餞或蝦餅伴手禮。「高鐵＋台南安平好行」聯票則著重自然生態，提供四草台江遊船體驗券。