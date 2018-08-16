審計部報告 桃機5大服務品質未達標

2018-08-16

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園國際機場服務品質去年獲國際評比第三名肯定，但審計部報告指出，桃機公司自訂五大項關鍵績效指標（ＫＰＩ），去年均未達標，包括報到、通關、安檢、行李抵達時間等。桃機公司回應，將透過增加人力、增加空間等方式消化。

國際機場協會去年機場服務品質調查中，桃園機場在旅客運量大於四千萬的等級獲得第三名。但審計部公布最新審計報告指出，桃機公司雖陸續投資各項軟硬體設施，並擴充出境安檢空間，仍有部分績效指標未達標。

桃機公司針對九項滿意度較低的項目，建立關鍵績效指標與目標值，但相較鄰近同旅運量等級的新加坡樟宜機場、香港赤鱲角國際機場，去年在「航空公司報到櫃台等候時間」、「出境證照檢查等候時間」、「安檢等候時間」、「入境證照檢查等候時間」、「行李抵達時間」等五項指標，均落後且未達自定目標值。

出境證照檢查 達成率僅36％

根據統計，桃機報到最長需廿八分十九秒，達成率為七成二；出境證照檢查等候超過十分鐘，達成率僅卅六％；安檢等候約七分鐘，達成率亦僅四十七％；外國人入境證照檢查約需卅四分多鐘，達成率約五成。

但樟宜機場、香港機場的各項指標達成率全數超過九成；其中，外國人入境證照檢查等候時間僅需八分鐘、十五分鐘，遠遠少於桃機入境等候所需花費時間。

桃機︰將增人力、優化空間

桃機公司企劃暨行銷處副處長丁源宏表示，由於近年桃機旅客大幅成長，環境及人力條件趕不上旅客成長速度。航警局、移民署今年自聘保全，執行通關安檢等非核心業務，並向人事總處請增員額；另開發報到櫃台預排系統，加強報到櫃台管理與運用，提升服務品質。

他也說，一航廈出境大廳已預留五條安檢線，二航廈則優化動線、擴建南北兩側以增加空間，出入境大廳增加櫃台數，安檢通道也增加一條至十條。