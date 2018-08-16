網瘋住宿搶救 墾丁天主教中心困擾

2018-08-16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕這兩天外界瘋傳，以三．五億元建造的屏東「墾丁天主教中心」每月虧損十五萬元，呼籲大家多去住宿幫忙，還被戲稱是「到墾丁『與神同行』好機會」，墾丁天主教中心電話接到手軟，指目前不需要「搶救」，對此傳聞相當困擾；屏縣府觀傳處強調，該中心不是合法登記的旅宿業，將依規定開罰。

未登記 屏縣府：違法將開罰

「這是墾丁天主堂，剛蓋好一年，花了三．五億元建造，住宿的房間非常多，方便好停車，教會是財團法人，房間寬敞舒適才三千元，神父打七五折。新的建築，很多人不知道。每個月虧損十五萬左右⋯⋯請幫忙傳出去，來墾丁一定要住天主堂。」這段貼文及照片有如病毒般，不斷在網路上轉傳，原本低調的墾丁天主教中心，一時成為各界「搶救」對象。

墾丁天主教中心負責人李姊說：「真的造成很大困擾！」這篇發文出現後，櫃檯電話從早響不停，事實上，因今年三月才營運，人員薪資發放正常，內部僅廿八個房間及上下鋪，八月份也接到不少教友的活動及營隊，沒有網路上獨棟小木屋的配置，尚不需要「搶救」。

李姊表示，對於執照申請是否合乎法令，需由實際管理的高雄教區釐清，但房間主要是提供教友及教友介紹，遊客如有急需，仍會便宜提供住宿。

屏縣府觀傳處指出，墾丁天主教中心尚未辦理旅宿業登記，不是合法的旅宿業，稽查計有房間數廿八間，按發展觀光條例裁罰標準規定，房間數十一至卅間，應裁罰卅萬元罰鍰。