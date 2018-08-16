沒廟公、靠香「香牌」 村民每日輪值服務

2018-08-16

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉內埔村元興路保安宮主祀福德正神，相傳有兩百多年歷史，村民在一九六二年製作輪值「香牌」，依序傳遞執行上香、奉茶、灑掃等事務，從不間斷，猶如中小學班級的值日生。

輔仁大學宗教學系助理教授陳繼成表示，村民輪值整理廟務在台灣很常見，但多半是每年或半年輪值一次的「爐主制」，竹崎內埔保安宮「每日」輪值制確實罕見，此舉能使聚落居民凝聚力更加深厚。

56年來家戶輪值 學者也稱罕見

內埔村長張玉芳說，保安宮未聘用廟祝，財務收支由鄰近的青岩宮代管；耆老表示，保安宮歷經清朝、日治到民國，都無專人負責整理香火、打掃環境，直到一九六二年，有信徒認為這些事務需要有人來做，協調村內家戶自願擔任義工，為確立職責，更打造「香牌」做為值日信物。

青岩宮管委會委員江慶源表示，香牌材質取自阿里山檜木，文字以黑漆書寫，正面敘明宮名、神名、地名「大目根堡」（竹崎鄉在清朝至日治初期的舊名）、內埔村民參敬，背面則標明製作日期「民國壬寅年正月十五日」（西元一九六二年一月十五日）。

村民吳信昇說，拿到這塊香牌的家戶，中午前要準備水果等物品到保安宮祭拜與整理廟務，傍晚再將香牌傳給隔天輪值的鄰居；若鄰居隔天有事，會協調有空的村民調班，參與者集中在元興路沿線約五十個家戶，每戶約兩個月輪值服務一次。

江慶源說，耆老傳述，保安宮內高約五十公分的神像材質，是用來圈住牛隻的綁繩石。先人發現，牛被圈在這顆石頭後較乖巧，且耕田特別賣力，便請藝師將石頭雕刻為神像，讓農戶祭拜，祈求農事順利；他回憶，早年曾有鄉親駕牛車到山上買竹子，回程途經廟前，牛佇立不動，等到主人向土地公上香、燒紙錢後，牛才邁步回家，鄉親嘖嘖稱奇。