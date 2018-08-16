魚池鄉劃為邵族傳統領域／南投縣長嗆無效 原民會：恐釀原漢對立

2018-08-16

〔記者張協昇、劉濱銓、蕭玗欣／綜合報導〕南投縣魚池鄉全鄉被公告劃入邵族傳統領域，縣長林明溱十五日面對魚池鄉民代表會主席張德林等人陳情時表示，原民會將魚池全鄉劃入邵族傳統領域，不尊重地方，縣府認為公告無效，將不配合、不遵守相關規定。原民會主委夷將‧拔路兒昨表示，林明溱縣長的談話不僅令人驚訝，也很讓人遺憾，當初邵族族人針對傳統領域劃設有詳細報告書，也經由魚池鄉公所報給南投縣政府，都有公文為證，不曉得為什麼縣長會說完全不知情。

南投縣議會昨召開臨時會，魚池鄉民代表會主席張德林向縣長林明溱陳情。

張德林說，魚池鄉漢族與邵族數百年來和平相處，目前鄉民有一萬六千人，邵族只有三百多人，但邵族人民該享有的福利一分也沒有少，不知政府為何賦予他們如此大的權力，造成族群對立。

逾2.5公頃須環評開發案 需邵族同意

張德林指，原民會解釋，針對面積二．五公頃以上須環評的公有土地大型開發案，才要經邵族部落會議通過，但已凌駕鄉代會地方自治權益；以孔雀園ＢＯＴ觀光飯店開發案來說，就因邵族以位於傳統領域反對，可能讓鄉民失去許多工作機會。

林明溱則憤慨地說，都市計畫變更尚需縣府公告，但原民會將魚池鄉全鄉劃為邵族傳統領域，卻不用與縣府、公所進一步商量即公告，完全不尊重地方，當初他聽到此訊息即一肚子火，此舉簡直是土匪，縣府無法接受。

日月潭位魚池鄉 地方憂衝擊觀光

議長何勝豐表示，南投是觀光大縣，南投縣觀光命脈之一的日月潭位於魚池鄉，雖然政府應保護原住民權益，但將全鄉都劃入邵族傳統領域極不合理。

程序完備 與縣府有開會與公文往返

夷將‧拔路兒表示，邵族傳領劃設公告程序完備，與縣府有公文往返，也有會議討論，不是縣府即興宣告無效就算數，林應兼顧縣民與原住民的感受，這是做縣長基本的高度。

林明溱縣長的談話不僅令人驚訝，也很讓人遺憾，而當初邵族族人針對傳統領域劃設有詳細報告書，也經由魚池鄉公所報給南投縣政府，這些都有公文為證，不曉得為什麼縣長會說完全不知情。縣府應協助政策說明，而非製造恐慌、造成原漢對立。

夷將‧拔路兒呼籲林明溱要遵守法令，不應做政治操作，林若認為邵族傳領公告不妥，可依循行政救濟，或請黨籍立委修法，應儘量讓縣民真正了解政策與實際影響才是。