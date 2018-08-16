玉山人肉救護車！ 劉居賜三獲搜救楷模

2018-08-16

〔記者劉濱銓／南投報導〕有「人肉救護車」之稱，在玉山國家公園服務廿八年的玉山巡山員劉居賜，日前協助跌落玉山陡坡的山友脫困，與同伴從主峰線將人背回山莊。劉的身材不壯碩，但面對身高一九○公分、體重近九十公斤受傷山友，仍奮力營救，即將三度獲國搜中心頒為全國搜救有功人員的他說，「每次任務都把傷者當家人」，只要有這個信念，再艱難的搜救行動，都能儘速完成。

今年五十七歲的劉居賜，身高一六五公分、體重六十五公斤，並不高大，卻滿懷服務熱忱，加上熟悉山林環境，曾在二○○五、二○一一年，兩度與排雲山莊同事方有水一起獲頒搜救楷模。今年他獨自獲獎，他自嘲說，獲頒楷模多是人高馬大的救難人員，他因身形嬌小，此次單獨前往，恐怕會被誤認成是代領者。

劉居賜表示，無論再遠的路或再重的傷患，都會儘速把人帶到安全的地方，不論心臟病、雷擊都曾救活過，唯獨去年登玉山的馬來西亞七旬老翁，淋雨出現嚴重失溫，他在家屬陪伴下持續做ＣＰＲ到隔天，一共七小時，經急救一度恢復呼吸心跳，但終因年邁體力透支仍回天乏術。

除了山難，住排雲山莊的山友常發生高山症，即使半夜，他也會立刻協助，指導如何呼吸，舒緩症狀，就連上山協勤的醫護人員也都服務過。劉說，參與救援不計其數，曾幫屍體清理腐爛傷口，也背過比他重許多的人，會動與不會動的人都服務過。有位原住民山友因上山裝備不足，他便給了一頂帽子，一年後山友特地上山歸還，還送他一件外套，讓他相當感動。

玉管處表示，每當直升機因天候不佳無法出勤，受傷山友的生命，就只能交給山區第一線人員；巡山員工作確實不簡單，劉居賜榮膺搜救楷模，實至名歸。