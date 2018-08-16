「短繳空污規費、偷排致癌廢氣」 達新、3任廠長起訴／不當得利6871萬元雖已繳回 仍須補繳4千多萬

〔記者楊政郡、蔡淑媛、劉力仁、陳永吉／綜合報導〕以生產雨衣出名的達新工業股份有限公司，涉嫌從二○○九至二○一七年間，為了節省空污防制規費，只申報三成各種原物料使用量，多年來少繳六千八百七十一萬元空污防制規費。此外，二○一二年起更因固定污染源處理設備能量不足，乾脆裝設繞流管，把含有二甲基甲醯胺的致癌性毒物廢氣直接排入空氣中，累計約有千噸。台中地檢署依詐欺及空氣污染防制法起訴達新公司、前後三任廠長及張姓空污設備操作員。
台中市環保局補充指出，偷排廢氣部分已依空污法裁處一二○萬五千元。而達新雖已將不當得利共六千八百七十一萬元罰金給地檢署，但達新二○一三至二○一七年仍漏繳四千多萬元，須予補繳。
中港廠去年8月已停業
達新中港廠去年八月申請自行撤除操作許可證後停業，今年三月該廠部分機台及連接管道皆已拆除，至今無復工跡象。達新表示，涉案的其中兩位前廠長已在二○一二年退休，另一位前廠長及技術員，則已調離原職，本案已委任律師處理，配合後續司法調查。達新也指出，發生問題的PU廠已自主性停產，將持續加強內部管理及作業程序，杜絕相關疏失再次發生。
排煙口廢氣濃度爆表
檢察官調查，鄧、黃、蕭是達新公司在關連工業區中港廠PU部門前後三任廠長；環保署則自二○○七年開徵空污規費，規費依廠商原物料使用量核算。為了少繳規費，鄧姓廠長半強迫地指示黃姓操作員短報原物料，只申報約實際使用量的三成。二○一○年接任廠長的黃某及二○一二年接任廠長的蕭某，都持續以相同手段短報規費，累計到被查獲為止，短繳規費六千八百七十一萬元。
此外，二○一二年間，達新空污處理設備能量不足，廠房內廢氣瀰漫，員工幾乎無法呼吸及工作，蕭姓廠長不改善空污處理設備，竟直接加裝繞流管，將含有二甲基甲醯胺的廢氣直接排入上空，去年七月環保人員在排煙口測得濃度爆表（最高只能測三十ppm），而有機溶劑濃度亦高達五二七ppm。
預估有毒廢氣排放量千噸
環保署環境督察總隊大隊長李金福說明，環保單位利用紅外線熱影像儀監控半年才確認偷排事實。據推算，達新二○一二年起至被查獲為止，有毒氣體經由繞流管未經處理而排入空氣中，推估排放量在千噸左右。
環保署表示，八月一日起實施的新修正空氣污染防制法，對於申報不實或業務上作成之文書為虛偽記載者，提高罰金至五百萬元以下，對於繞流偷排廢氣者，提高罰鍰至二千萬元以下。同時新增繞流偷排等排放有害空氣污染物超過排放限值者，處七年以下有期徒刑、得併科一百萬元以上一千五百萬元以下罰金刑責規定。