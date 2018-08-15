三類腳跟痛 影響行動力

2018-08-15

文／葉文凌

後腳跟痛是中老年人和運動員常見的病症，尤其是介於40歲至50歲的業餘運動員。雖是一個微不足道的小病，但是一旦發作卻足以使人坐立難安，如鯁在喉。

其疼痛性質主要是鈍痛，隨著走路越久越痛，且會轉成刺痛，因此嚴重影響生活品質。而日益隆起的足跟更使得穿鞋子都困擾異常，許多老人家因此拒絕出門，也不運動，骨質疏鬆和肌肉不足會因此而加劇，更進一步造成老人家生活機能下降，最終造成不可逆的惡性循環。

◎後腳跟痛的成因有三大類：

●阿基里士腱（或稱阿基里斯腱）病變，主要是過度使用或單純老化，早期不會鈣化，在末期會鈣化，代表病變已不可逆。

●哈格倫骨刺，主因同前，結果造成跟骨後上方骨骼及軟組織慢性發炎及增生（見圖）。

●足底筋膜炎及跟骨骨刺，和足弓形狀、柔軟度、過度使用、鞋子使用有密切關係。

◎診斷：

基本上使用X光片即足以診斷，超音波可以判定肌腱病變程度。而磁振造影則幾乎是完全用不到。但最重要的是，必須先判定膝關節、髖關節和脊椎是否有病變。

◎治療較為多元：

●第一步也是最重要且佔絕大多數的是保養，每日早晚或是運動前，都必須有良好做伸展運動的習慣，運動後，要做放鬆運動。即使是慢跑，也要記得做伸展操和放鬆操。

●第二步在於症狀治療，不論是藥物、增生療法、自體血小板注射、類固醇、震波、物理治療均有一定的療效，但是必須在形成骨刺前或鈣化形成前。一旦有骨刺或鈣化後，除了手術切除外，是沒辦法去除的。

●第三步在於手術治療，後腳跟手術是完全可以使用內視鏡做微創手術。主要是骨刺的切除和切除之後的修補、重建工作。因為骨刺是由肌腱或筋膜退化發炎而來，一旦切除，代表肌腱或筋膜會有缺口，若不修補則功能會大幅下降。

（作者為台灣運動醫學會榮譽理事長）