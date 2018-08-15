傳統開腹傷口較大 留意腹壁切口疝氣

2018-08-15

記者蔡淑媛／台中報導

一名48歲婦人3年前接受過子宮和卵巢開腹手術，今年初發現右下腹突出腫塊，如同拳頭般大又疼痛，就醫後發現是術後筋膜傷口癒合不良出現缺口，腸道從缺口跑出來，造成腹壁切口疝氣，經腹腔鏡手術人工網膜修補才恢復。

中山醫學大學附設醫院肝膽消化外科醫師許倍豪指出，傳統開腹手術因為傷口較大，筋膜癒合較不良，腹壁切口疝氣發生率約10%到15%，年紀大、肥胖、提重物或久站坐蹲等腹壓大就容易發生。

這名婦人因為之前的開腹手術在下腹部留下12公分的疤痕組織，站立時疤痕的右下方出現突起腫塊，有8公分大，躺下可推回，筋膜缺口有3公分大，腸道就從缺口跑出來，為腹壁切口疝氣。

許倍豪說，疝氣是腹壁張力不足，腹腔內壓力太大造成腹壁缺損，腸子可能會卡在腹壁形成疝氣，最常見的為腹股溝疝氣，嚴重會腸阻塞或腸子壞死，切口疝氣也有此風險。

許倍豪表示，筋膜是保護和支撐腹壁，手術造成筋膜傷口，一旦癒合不佳，支撐強度不足，就容易疝氣，需評估是否要手術，修補的方法有傳統開腹手術，即沿著傷口打開腹壁，也能用腹腔鏡手術以人工網膜修補。

許倍豪建議，接受傳統開腹手術後的3個月內，穿束腹帶保護傷口，並避免提重物、久站、久坐等會增加腹壓的動作，微創手術後1個月內，應避免前述會增加腹壓的動作。