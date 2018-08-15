微創脊椎內視鏡手術 阿嬤15年宿疾解脫

2018-08-15

記者吳俊鋒／台南報導

86歲的孫阿嬤15年前開始出現下背痛，合併雙下肢痠麻，曾接受腰椎融合手術治療，但病情並未好轉，直到日前接受經皮內視鏡椎間盤切除術（簡稱PELD）治療後，有效改善疼痛，讓她由痛到哭，轉而笑開懷。

台南奇美醫院骨科部主治醫師黃建榮表示，腰椎椎間盤突出是常見的脊椎病變。脊椎病變最常發生在第4、5腰椎，以及第5腰椎、第1薦椎之間，症狀包括：坐骨神經痛、腳痠麻，嚴重時會造成下肢無力、跛行，更嚴重者為馬尾症候群，會影響大、小便功能。

傳統的開刀方式傷口較大，但是微創的經皮內視鏡椎間盤切除術切口僅0.8公分左右，組織破壞小、恢復快。

86歲的孫阿嬤從71歲起開始出現下背痛，合併雙下肢痠麻，曾進行腰椎第3、4、5節融合手術，術後並未改善，病情反而加劇，尤其是右下肢的症狀更明顯，嚴重影響生活品質，還痛到睡不著，甚至暗夜哭泣，心情沮喪不已。

她到奇美醫院求診後，診斷為腰椎第5薦椎第1節椎間盤突出，合併雙側神經孔狹窄，黃建榮安排內視鏡減壓手術，之後下肢痠麻現象顯著改善。

昨天孫阿嬤由家人陪同到醫院向黃建榮致謝，並表示，目前是術後3個月，除下背有時候會有不適的感覺、下肢偶爾有殘餘麻感覺外，已經可以自行走動，不需輔助器。