紙片少女瘦身少吃 罹患神經性厭食症

2018-08-15

記者王俊忠／台南報導

1名17歲少女為維持曼妙身材、控制少吃食物，引發神經性厭食症，因為過瘦導致腹部上腸繫膜動脈壓到十二指腸，食物無法通過，到醫院求診時，她的身高近160公分，體重42公斤，BMI指數為16.7；醫師提醒年輕女性勿過度減重，BMI至少要大於18.5，避免發生這種可能致命的腸阻塞問題。

出現反覆嘔吐、腹痛症狀

郭綜合醫院外科副院長黃太謙表示，少女在外院診斷有「神經性厭食症」，到郭醫就診出現反覆嘔吐、腹痛症狀，經電腦斷層掃描發現脹滿的十二指腸與狹窄的主動脈、上腸繫膜動脈夾角，十二指腸被上腸繫膜動脈壓迫，身體檢查發現在上腹區有「搖水聲」，這是液體與空氣充滿在胃部的特殊聲音，他建議少女做手術治療，且不要為了身材而過度厭食。

黃太謙表示，消化道從口、食道、胃到十二指腸，十二指腸恰通過主動脈與上腸繫膜動脈之間的夾角，這夾角原本堆積脂肪，脂肪體積可撐開夾角；但當人變瘦，夾角內脂肪減少，這空間隨之縮小、壓住十二指腸，讓食物無法通過。有研究發現，夾角正常時約為38到65度之間，若小於25度就容易發生阻塞。

上腸繫膜動脈症候群 女比男多

他進一步說，上腸繫膜動脈症候群約每千人出現1到3人，女性比男性多，10到39歲女性較頻繁，一旦忽略，有機會造成死亡，死亡原因包括：營養不良、脫水、電解質異常、胃出血，甚至穿孔；好發族群為神經性厭食、癌症、嚴重外傷、營養吸收不良等嚴重耗弱性疾病及解剖位置異常者。

治療以保守療法為主，可用鼻胃管減壓引流、矯正脫水及離子異常、提供高能量營養輸液、以通過阻塞處的鼻腸管餵食等，可得到8成的成功率。但在保守療法失敗或不願拖長病程時，可考慮手術治療，都以繞開阻塞為原則，可依各種考量做適當手術。

民眾若發現周遭有人很瘦、又常嘔吐時，應提醒他主動到腸胃內、外科求診。