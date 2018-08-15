攝護腺肥大＋硬不起來 「查埔人」就醫找回「性」福

2018-08-15

記者吳亮儀／台北報導

七夕情人節將到，許多男友、老公想好好和伴侶溫存，不過有些人受攝護腺肥大伴隨下泌尿道症狀和勃起功能障礙所苦，導致「硬不起來」；醫師提醒，男人們想在七夕的關鍵時刻好好表現，就別羞於就醫，千萬別亂服用來路不明的壯陽藥。

台灣男性醫學會理事長張宏江指出，根據各項研究統計，台灣40歲以上的男性超過155萬人有「攝護腺肥大伴隨下泌尿道症狀」和「勃起功能障礙」兩項共病，等於約每5名逾40歲男子就有1人有共病困擾，也影響到和伴侶之間的親密關係。

就醫可改善 別亂買藥吃

耕莘醫院外科部主任廖俊厚說，男性共病的照護和治療就像慢性病，且攝護腺肥大伴隨下泌尿道感染與勃起功能障礙會隨年齡增長而遞增，也有研究指出，有勃起功能障礙的30幾歲男性中，近4成有伴隨下泌尿道問題，50幾歲的男人更有高達7成有共病問題。

廖俊厚說，這些問題都是男人隨年紀增長後多數會有的狀況，目前有許多治療方式和藥物可控制，也提醒民眾不要在網路亂買藥，例如許多來自中國的偽藥層出不窮，這些偽藥恐含局部麻醉劑，可能造成陰莖搔癢、起疹子或局部脹痛，得不償失。

多運動 飲食避高糖高油

台灣男性醫學會理事長張宏江建議年輕人，平常飲食盡量避免高油、高糖，以及多運動，避免代謝症候群上身，基本上都能預防年紀大時引發的攝護腺共病症狀，「有良好的生活習慣勝過藥物治療」。

男性醫學會昨天邀請藝人李㼈擔任衛教大使，鼓勵羞於開口的熟男們勇於就醫，真正靠醫師治療來解決問題，做一個正港的「查埔人」。

張宏江說，對於勃起功能障礙和攝護腺肥大問題，目前都有國際通用的自我評分問卷，針對勃起硬度、排尿狀況等都有評分，民眾可上網檢測；台灣性功能障礙諮詢暨訓練委員會網站（http://sdact.tand.org.tw/）的「性不性由你」欄位，點選「衛教手冊下載」即可自我測試。