受虐兒心酸…寄養家庭新申請戶少一半

2018-08-15

〔記者鍾麗華／台北報導〕政府對受虐或家庭遭逢危機的兒少提供寄養家庭安置服務，不過，監察院調查指出，寄養家庭新申請戶數，五年來下滑一半，且地方政府提供的安置費用無法充分反映成本，目前僅台北市、金門縣、連江縣的費用符合衛福部的標準，呼籲政府盡速研議改善對策。

監察院通過監委江綺雯、林雅鋒、陳慶財等人提出的調查報告，指出我國寄養家庭出現三大危機：新家庭越來越少、寄養父母漸老化、孩子寄養時間變長。

安置費用低、寄養父母老化 監委憂心

報告指出，全國寄養家庭戶數在二○一四年達最高峰一四○一戶，二○一六年減至一三三四戶；而二○一五年新增戶數不及百戶，二○一六年甚至出現退出戶數多於新增戶數，從二○一二至二○一六年間，加入數量大減五成。

而五十五歲以上的寄養父母，從二○一一年的二十八％，增至二○一六年的四十六％；四十五歲以下的寄養父母，則從四十四％減至二十八％。

江綺雯表示，寄養家庭退出與招募困難，原因之一是寄養費用不合理；地方政府提供的安置費用，目前僅台北市、金門縣、連江縣對四類型寄養安置費用符合衛福部標準，甚至有縣市低於標準達八千元之多。

此外，兒少被安置於機構及寄養家庭超過兩年的人數占比已逾四成，凸顯家庭處遇成效不理想；建議衛福部應研擬解決方案，讓兒少可盡早返回原生家庭成長。

此外，南投某少年安置機構去年爆發二十一起性侵案件，經監察院調查，上個月通過對南投縣政府五名官員與三名台中、南投、屏東地方法院少年保護官彈劾。而監察院日前也通過糾正南投縣政府、衛福部、法務部及彰化縣政府，並促請政府正視兒童及少年遭性侵害案件處理及維護兒少人權及安全保障。