魔法師手作科學玩具 學生上課像遊戲

2018-08-15

記者張議晨／專題報導

宜蘭縣岳明國小教師盧俊良，擅長將複雜的科學原理轉化為可簡易理解的手作科學遊戲，帶動小朋友學習興趣，還經營粉絲專頁「阿魯米玩科學」，將教學現場、玩具上網分享，至今已擁有破萬粉絲，對科學遊戲的堅持，讓他成了學生的「熱血教師」。

盧俊良出身工程師 吸管變道具

盧俊良教職經驗逾十五年，今年四十七歲的他，初入社會是在某醫學中心當工程師，負責機械設備維修。十七年前，盧俊良為了母親辭去工作，考上花蓮教育大學科學教育研究所，畢業後回宜蘭當國小老師；因具備機械及科研背景，他帶學生做科學專題、參加科展，以科學遊戲教學，提高孩子學習興趣。

「把複雜科學原理變好玩。」盧俊良是學生眼裡的「老頑童」，複雜的科學原理，用巧手及創意，三兩下就變成有趣小玩具。他說：「例如一根吸管裁剪成不同長短，吹氣就有不同聲調變化。」

盧俊良設計的科學遊戲已逾二百種，有的構造簡單，有的製作繁複。他表示，遊戲製作常是靈光一閃，但很多細節要不斷修正，例如解釋彈力運動的「紙槍」，材料雖僅用夾子、紙片，卻花了近半年才完成。

有人建議「何不把創意變成商品？」但盧俊良認為，把科學遊戲創作當成商品，使用者就必須付費，這不是他的初衷，「我不想變成一位只要錢的老師！」

開粉絲頁、演講 致力偏鄉科普

為推廣理念，盧俊良還四處演講，將科學遊戲推展到各縣市。他並在臉書開創「阿魯米玩科學」粉絲專頁，當作課堂延伸、分享作品，吸引香港、東南亞台僑慕名而來，成了教學分享平台。

盧俊良推廣科學遊戲逾十年，他坦言，宜蘭雖離台北很近，資訊教育卻仍處偏鄉；在台北，家長、學生搶著參與科展，在宜蘭，卻要不斷「鼓勵」參加，未來仍要努力翻轉孩子對自然科學複雜、背誦的印象，更要讓學生透過遊戲，樂在學習。