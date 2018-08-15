嘉明輪2度包裹泡湯 中華郵政擬加重求償

2018-08-15

〔記者陳宜加／台北報導〕一年兩次！承攬中華郵政往返澎湖郵件運輸的台籍貨輪「嘉明輪」，除一月發生擱淺意外，上週八月十日又再度發生擱淺事故，船上上千件信件、包裹全泡湯，寄件人損失恐逾千萬元。中華郵政表示，將向業者求償並檢討合約，不排除加重賠償額度。

一月十日，嘉明輪從澎湖航返嘉義時疑因絞網失去動力，漂流至東吉海域擱淺，業者放棄打撈，船上郵件全沉入海中。當時統計掛號九百三十件、包裹二百三十一個，多為澎湖科大學生交寄。

嘉明輪八月十日進布袋港時又失去動力，漂離航線擱淺且船艙進水。中華郵政統計，船上包裹一百四十四件、掛號九百二十三件、航空郵件及平常郵件各一袋，受損郵件都將依規定補償。

寄件人損失千萬 郵局將與業者檢討合約

中華郵政表示，澎湖郵局已積極清查寄件資料，並主動通知寄件人，若為有價證券或須補寄者，將協助後續處理；另並協調承攬廠商另覓船隻載運郵件，維持郵件運輸不受影響。對沉海郵件，據「郵政處理規則」，掛號每件補償五百七十五元，包裹若未保值，賠償僅能「公斤」計，五公斤以下每件五百七十五元、五至十公斤每件八百六十五元。

中華郵政表示，若包裹物品價值較高，建議以報值包裹或快捷交寄，每千元須付四元報值費，最高報值五萬元；未來均將要求窗口人員提醒。

中華郵政主秘簡良璘表示，澎湖郵件為一年一度招標，嘉明輪由業者嘉明海運甫於八月得標，據委外運輸契約規定，一月事故後，業者含郵件損失在內，共賠中華郵政八十七萬一四九四元。但八月又發生事故，事故一再發生，不排除檢討合約，加重賠償額度。