郵差再進化！ 擬配PDA無紙化簽收

2018-08-15

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政力推智慧物流，連郵差送信也即將智慧化。中華郵政董事長魏健宏昨透露，郵差擬將配備有GPS功能的PDA，即時掌握位置與路線，提高送信效率，未來也可提供掛號簽收、貨到付款的行動支付功能，取代紙本、現金，更環保、安全；預計明年上半年將率先於台北地區試辦，目標一○九年拓展全台。

魏健宏表示，「百年老店」中華郵政轉型，郵件遞送須更精準、節省成本、提高效率，包括郵差送信路線、排班與工作量等均須衡平；加上中華郵政積極推動數位金融與智慧物流，均將結合郵差工作。

他指出，中華郵政擬將配備每名郵差設有GPS功能的PDA，精準計算工作量與路線規劃，甚至發生意外或爭議時，藉由PDA數據做為釐清責任的證明。

台北明年試辦 109年拓展全台

他也說，未來PDA可望結合掛號簽收功能，取代紙本；另配合中華郵政今年十一月前整合悠遊卡、一卡通、iCash愛金卡、HappyCash有錢卡等四大票證小額支付功能，貨到付款時也將能行動支付，上限三千元。

郵務處長薛門騫表示，目前三重郵局、台北中正投遞股已試辦配備PDA，但為舊版Windows系統，僅有郵筒條碼讀取功能，取代紙本蓋章證明收信，同時可統計郵差每日送信量。

薛門騫指出，今年將會更換新版Android系統PDA，全台預計分批採購七千五百台，每台約兩萬元，年底開始交機。新版PDA可即時定位郵差位置，民眾將可向所在郵局詢問，掌握等候信件時間資訊；明年上半年將先於台北地區試辦，目標一○九年拓展全台。

新版PDA上線後，更將逐步增加掛號簽收、貨到付款行動支付等功能，取代傳統紙本與現金的不便。