教部教學計畫 1034案補助3億

2018-08-15

〔記者吳柏軒／台北報導〕翻轉大學重研究、輕教學問題，教育部推出「教學實踐研究計畫」，補助教師提升教學能力且可做為升等參考，結果收到爆量的兩千多件申請案，昨宣布選出一○三四案、補助總金額提高到三億元。其中有逢甲大學外語教學老師雖無資訊背景，卻花二年時間自創英語字彙APP，讓學生低頭玩手機也能提升英語能力；成大教授則把寄生蟲課變成趣味線上遊戲，將學生先作學習分類再因材施教。

助師強化授課、推廣教學升等

教育部次長姚立德表示，過去教授升等多靠論文，使大學被詬病「重研究、輕教學」，為幫助教授提升教學、推廣教學升等，今年實施「教學實踐研究計畫」，原只規劃提供一億元、補助二百件，沒想到報名爆量，衝到二一七四件申請案，最後通過一○三四件，總經費加碼到三億元，每件最高可補助五十萬元。

其中，逢甲大學外語教學中心副教授王柏婷獲得補助，她表示，AI時代來臨，老師上課無聊、學生低頭滑手機，為了改善課堂成效，她花二年自學，自創寫出英語字彙APP，讓學生可低頭邊滑邊學字彙，更可幫助學習成效較低的學生了解弱點，還能查閱點擊率、分析學習成效等。

成大副教授辛致煒則創「動態磨課師課程設計」，傳授一般學生較不喜歡的寄生蟲學，他說，先讓學生上平台透過線上遊戲或問卷進行學習需求分類，後續可提供更適性教學，搭配線上課程，老師可從過去自我中心的知識傳遞，轉變為「知識教練」。

中山大學副校長陳英忠表示，過去為讓教授可利用教學升等，去年已把教學分數提高，加上其他配套，讓校內更有教學氛圍；此次申請教學實踐計畫通過十九件、通過率達七成，而且不少申請通過的教授，也有執行科技部研究計畫，讓研究與教學同步。

校長︰盼教授升級為教學專家

逢甲大學校長李秉乾認為，獨尊研究沒太大意思，如何讓大學人才與台灣社會、產業、國家發展等結合，是非常重要的一環，更盼讓教授從會唸書的「學習專家」提升為「教學專家」。

其他補助案如中國科技大學副教授徐惠莉利用通識課程，加強學生的數學思維、邏輯思維等，讓其學會善用數學技巧來解決生活問題，也都獲教育部補助。