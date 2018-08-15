中嘉515億交易案 NCC開公聽會

2018-08-15

〔記者劉力仁／台北報導〕目前由外商持有的中嘉多媒體集團旗下有線系統台，將以五一五億元出售，外界質疑林堉璘宏泰教育文化公益基金直接投資此案，違反公益基金設置宗旨。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨召開公聽會，買方表示，林堉璘宏泰公益基金非中嘉投資者，交易案符合法令規定 。

國內有線電視系統，中嘉系統占有率二十一．一八％，整體交易案約五一五億元，馬來西亞商EVERGREEN及GOODWILL以約一六五億將安順及博康之普通股股權 （七十七％）轉讓予泓順；安順、安成、博康、博碩之特別股股權（二十三％） 由盛開投資以三億元轉讓予泓順。

ＮＣＣ說明，泓順由泓勝出資持有，泓勝由泓策創投出資，泓策之上層股東包含郭冠群、王美文、 弘倉公司及榮盛、泓策、璽兆、銓陞等投資公司。其中璽兆、銓陞投資各由泰賀投資及朝隆投資持有五十％股權，而泰賀與朝隆則由林堉璘宏泰基金持有。

公聽會主持人、ＮＣＣ委員洪貞玲說，ＮＣＣ也已請教育部協助釐清公益基金相關使用規範及意見，將做為未來審查重要參考依據，目前在等待回覆。

買方代表律師：符合法規

買方代表謝易哲律師解釋，林堉璘公益基金雖持有泰賀及朝隆公司股票，但信託財產範圍並不包含泰賀及朝隆公司資金，公益信託基金沒涉及中嘉等投資標的日常營運事項，也沒實質經營中嘉等投資標的情況。

景文科大財金系教授莊春發表示，他檢視此案並無疑慮，且中嘉回到本土企業集團掌控，符合媒體、國防等社會需求。

中嘉代表表示，買方都是本土資金，符合相關法律規定；買方表示，新資金投入後，會提供消費者最好服務，也承諾公平競爭，建構優質寬頻網路環境。