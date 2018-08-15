豐樂公園清淤 赫見37公斤瀕絕保育「黿」

2018-08-15

〔記者張菁雅、蔡淑媛／台中報導〕台中市南屯區豐樂雕塑公園內的水池正進行清淤工程，必須降低水位、把水池內的動物先搬家安置，施工人員日前在水池中發現一隻體型壯碩的動物，一開始以為是鱉。台中市政府建設局與農業局到場了解，發現竟是保育類野生動物黿（注音：￼），目前已先安置在雲林一處養殖場。

暫時安置養殖場

豐樂雕塑公園的水池中棲息不少魚類、烏龜、鴨子，水池在七月底開始排水，水量降至六十公分後，建設局委託專業廠商展開動物安置作業。

三天前，水位降到最低，工作人員在池底發現一隻身長超過九十公分、重達卅七公斤的「鱉」，眾人驚呼連連。牠的力氣很大，重量又重，捕捉過程中極力想掙脫，數名工作人員花了一番工夫，才順利捕捉到。

工作人員立即通報市府，建設局會同農業局前往了解，經確認是黿，並啟動保育機制。建設局長黃玉霖表示，這隻黿前天已送到雲林一處養殖場暫時安置，後續會送到學術機構、動物園或回到原棲息地，還要再研究。

由於過去市議員曾反映豐樂公園水池裡的小鴨不見了，由於黿是肉食性動物，建設局懷疑這些不見的小鴨是被黿吃掉了。

中興大學獸醫師高如栢表示，這隻瀕臨絕種的黿，又稱為沙鱉，但一般稀有物種不太會放養到水池中，因此牠也可能是中華鱉。如果水中魚、蝦、蛙等食物夠多，加上牠是母鱉，體形是可能長到這麼大，但應不會以禽鳥為食。